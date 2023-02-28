28 февраля 2023

Кадыров сообщил о наступлении войск России в районе Кременной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров сообщил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале.

«В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек [Вооруженных сил Украины]», — написал Кадыров. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен.

«Как рассказал командир батальона спецназа „Ахмат“ Исмаил „Охотник“, список украинских военнопленных пополняется ежедневно. Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь», — добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать позиции армии России под Кременной, однако их план не увенчался успехом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что после неудачной наступательной операции на позиции армии России в Кременной отряд ВСУ отступил к изначальным позициям.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек [Вооруженных сил Украины]», — написал Кадыров. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен. «Как рассказал командир батальона спецназа „Ахмат“ Исмаил „Охотник“, список украинских военнопленных пополняется ежедневно. Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь», — добавил глава Чечни. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать позиции армии России под Кременной, однако их план не увенчался успехом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что после неудачной наступательной операции на позиции армии России в Кременной отряд ВСУ отступил к изначальным позициям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...