Кадыров сообщил о наступлении войск России в районе Кременной

01 марта 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил о взятии нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек [Вооруженных сил Украины]», — написал Кадыров. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен. «Как рассказал командир батальона спецназа „Ахмат“ Исмаил „Охотник“, список украинских военнопленных пополняется ежедневно. Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь», — добавил глава Чечни. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать позиции армии России под Кременной, однако их план не увенчался успехом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что после неудачной наступательной операции на позиции армии России в Кременной отряд ВСУ отступил к изначальным позициям.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа „Ахмат“ совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек [Вооруженных сил Украины]», — написал Кадыров. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен. «Как рассказал командир батальона спецназа „Ахмат“ Исмаил „Охотник“, список украинских военнопленных пополняется ежедневно. Огромную работу в этом направлении проводят наши бойцы. Отношение к украинским военнопленным хорошее. Попав в расположение российских воинов, они получают питание и необходимую медицинскую помощь», — добавил глава Чечни. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать позиции армии России под Кременной, однако их план не увенчался успехом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что после неудачной наступательной операции на позиции армии России в Кременной отряд ВСУ отступил к изначальным позициям.