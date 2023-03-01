01 марта 2023
28 февраля 2023

В Баку задержали рейс в Сургут

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет задерживается из-за позднего прибытия (фото из архива) Фото:

Рейс авиакомпании Utair, который должен отправиться из Баку (Азербайджан) в Сургут (ХМАО), задерживается в аэропорту вылета. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс ЮТ824. Баку (международный), задержан», — указано на табло.

В справочной сургутского аэропорта URA.RU уточнили, что борт задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. На онлайн-табло аэропорта Баку сообщается, что посадка завершена. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Рейс авиакомпании Utair, который должен отправиться из Баку (Азербайджан) в Сургут (ХМАО), задерживается в аэропорту вылета. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс ЮТ824. Баку (международный), задержан», — указано на табло. В справочной сургутского аэропорта URA.RU уточнили, что борт задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. На онлайн-табло аэропорта Баку сообщается, что посадка завершена. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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