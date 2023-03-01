Мэр из ХМАО лишил премии подчиненных из-за коррупционного скандала

Андрей Трубецкой наказал подчиненных из-за коррупционного скандала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой лишил премий подчиненных и объявил им выговоры из-за коррупционного скандала, который закончился арестом его зама по ЖКХ Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

В списке провинившихся оказались заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, директор департамента финансов Татьяна Дю, директор департамента строительства Оксана Виер, юристы Сергей Рубцов и Елена Леоненко, советник мэра Геннадий Чех. А родной брат арестованного чиновника — Микаэл Асадуллаев, который работал директором управления капстроительства и вовсе был уволен.

«Деятельность районного УКСа оказалась в зоне внимание ОБЭП из-за заключения контракта, который имеет признаки фиктивности. На днях там прошла выемка документов. Асадуллаев-старший после всего случившегося был вынужден покинуть пост и даже уехать из города, чтобы не повторить судьбу младшего брата, который на время расследования уголовного дела помещен в следственный изолятор», — сообщил источник URA.RU. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района уволил своего заместителя Муслима Асадуллаева. Причиной стал арест вице-мэра в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.