01 марта 2023

Мэр из ХМАО лишил премии подчиненных из-за коррупционного скандала

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, работа, руководитель, рабочие, тени, начальник, строй, подчиненные
Андрей Трубецкой наказал подчиненных из-за коррупционного скандала Фото:

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой лишил премий подчиненных и объявил им выговоры из-за коррупционного скандала, который закончился арестом его зама по ЖКХ Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

В списке провинившихся оказались заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, директор департамента финансов Татьяна Дю, директор департамента строительства Оксана Виер, юристы Сергей Рубцов и Елена Леоненко, советник мэра Геннадий Чех. А родной брат арестованного чиновника — Микаэл Асадуллаев, который работал директором управления капстроительства и вовсе был уволен.

«Деятельность районного УКСа оказалась в зоне внимание ОБЭП из-за заключения контракта, который имеет признаки фиктивности. На днях там прошла выемка документов. Асадуллаев-старший после всего случившегося был вынужден покинуть пост и даже уехать из города, чтобы не повторить судьбу младшего брата, который на время расследования уголовного дела помещен в следственный изолятор», — сообщил источник URA.RU. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района уволил своего заместителя Муслима Асадуллаева. Причиной стал арест вице-мэра в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

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Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой лишил премий подчиненных и объявил им выговоры из-за коррупционного скандала, который закончился арестом его зама по ЖКХ Муслима Асадуллаева. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. В списке провинившихся оказались заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, директор департамента финансов Татьяна Дю, директор департамента строительства Оксана Виер, юристы Сергей Рубцов и Елена Леоненко, советник мэра Геннадий Чех. А родной брат арестованного чиновника — Микаэл Асадуллаев, который работал директором управления капстроительства и вовсе был уволен. «Деятельность районного УКСа оказалась в зоне внимание ОБЭП из-за заключения контракта, который имеет признаки фиктивности. На днях там прошла выемка документов. Асадуллаев-старший после всего случившегося был вынужден покинуть пост и даже уехать из города, чтобы не повторить судьбу младшего брата, который на время расследования уголовного дела помещен в следственный изолятор», — сообщил источник URA.RU. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района уволил своего заместителя Муслима Асадуллаева. Причиной стал арест вице-мэра в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.
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