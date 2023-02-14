Мэр из ХМАО уволил заместителя, связанного с коррупционным скандалом

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой уволил своего заместителя Муслима Асадуллаева. Об этом сообщает инсайдер в политическом истеблишменте.
«Действительно Асадуллаев был уволен с занимаемой должности. Причиной стал арест заммэра в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий», — уточнил инсайдер. Получить оперативный комментарий в администрации Сургутского района не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Сам Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления. Глава района Андрей Трубецкой заявил, что если расследование уголовного дела завершится в пользу зама, он вернется к своим обязанностям.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.