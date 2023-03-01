Программу кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО не будут менять из-за травмы Эмира Кустурицы

Эмир Кустурица был назначен президентом фестиваля
В ХМАО из-за травмы сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы не планируется вносить изменения в программу XXI международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом сообщила вице-губернатор Елена Шумакова. Кустурица является президентом фестиваля.
«Изменений в программе „Духа огня“ не будет. Вся программа останется в силе», — передает ТАСС слова Шумаковой. Кинематографист сломал ногу, упав на льду. Мероприятие пройдет в Югре с 3 по 6 марта.
Ранее URA.RU писало, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Тогда режиссер заявил, что «это судьба».
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