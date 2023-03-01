01 марта 2023
28 февраля 2023

Программу кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО не будут менять из-за травмы Эмира Кустурицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Эмир Кустурица был назначен президентом фестиваля Фото:

В ХМАО из-за травмы сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы не планируется вносить изменения в программу XXI международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом сообщила вице-губернатор Елена Шумакова. Кустурица является президентом фестиваля.

«Изменений в программе „Духа огня“ не будет. Вся программа останется в силе», — передает ТАСС слова Шумаковой. Кинематографист сломал ногу, упав на льду. Мероприятие пройдет в Югре с 3 по 6 марта.

Ранее URA.RU писало, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Тогда режиссер заявил, что «это судьба».

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В ХМАО из-за травмы сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы не планируется вносить изменения в программу XXI международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом сообщила вице-губернатор Елена Шумакова. Кустурица является президентом фестиваля. «Изменений в программе „Духа огня“ не будет. Вся программа останется в силе», — передает ТАСС слова Шумаковой. Кинематографист сломал ногу, упав на льду. Мероприятие пройдет в Югре с 3 по 6 марта. Ранее URA.RU писало, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Тогда режиссер заявил, что «это судьба».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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