Программу кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО не будут менять из-за травмы Эмира Кустурицы

02 марта 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Эмир Кустурица был назначен президентом фестиваля Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО из-за травмы сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы не планируется вносить изменения в программу XXI международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом сообщила вице-губернатор Елена Шумакова. Кустурица является президентом фестиваля. «Изменений в программе „Духа огня“ не будет. Вся программа останется в силе», — передает ТАСС слова Шумаковой. Кинематографист сломал ногу, упав на льду. Мероприятие пройдет в Югре с 3 по 6 марта. Ранее URA.RU писало, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Тогда режиссер заявил, что «это судьба».

В ХМАО из-за травмы сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы не планируется вносить изменения в программу XXI международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом сообщила вице-губернатор Елена Шумакова. Кустурица является президентом фестиваля. «Изменений в программе „Духа огня“ не будет. Вся программа останется в силе», — передает ТАСС слова Шумаковой. Кинематографист сломал ногу, упав на льду. Мероприятие пройдет в Югре с 3 по 6 марта. Ранее URA.RU писало, что Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Тогда режиссер заявил, что «это судьба».