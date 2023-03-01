В ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы

Синоптики прогнозируют возвращение морозов в ночные часы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ХМАО температура воздуха в ночные часы вновь будет опускаться к 30-градусным отметкам. При этом в дневные часы возможно потепление до +1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра ХМАО.

В ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. В четверг, 2 марта днем температура будет -5 -10 градусов, на востоке округа до +1, на северо-западе до -16. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с.

В ночь на пятницу и субботу температура опустится до -20 -29, при прояснениях до -33. Днем потеплеет до -13 -18, местами до -8. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Ханты-Мансийске к выходным похолодает до -21 градуса ночью, до -16 днем. Снег возможен в четверг и пятницу, в субботу будет облачная погода. В Сургуте в ночные часы синоптики прогнозируют до -17 градусов, в дневные — до -8 -13 в пятницу и субботу. В Нижневартовске к концу недели похолодает до -15. Днем ожидается от -5 до -12 градусов, возможен небольшой снег.