Новый руководитель пермского филиала «Россети Урал» начал кадровые чистки

02 марта 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

Уволен директор муниципального подразделения «Пермэнерго» Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководитель пермского филиала «Россети Урал» Вячеслав Костецкий уволил начальника одного из муниципальных подразделений. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к компании. «С 1 марта уволен директор производственного отделения „Березниковские электрические сети“ Алексей Борковец. Его обязанности временно перешли к заместителю руководителя подразделения», — рассказал собеседник агентства. Борковец проработал в пермской электросетевой компании с 1996 года, подразделение в Березниках он возглавлял с 2010 года. В пресс-службе «Россети Урал» увольнение директора березниковского подразделения назвали естественной и ожидаемой кадровой ротацией. «Прежде всего она направлена на повышение эффективности работы данного подразделения филиала „Пермэнерго“. Исполнять обязанности директора Березниковских электрических сетей будет руководитель технического блока этого производственного отделения — Дмитрий Шапиро», — сообщили URA.RU в организации. Костецкий возглавил пермский филиал «Россети Урал» в конце декабря 2022 года. До этого он долгое время трудился в «Россети Кубань» и курировал там вопросы технологического присоединения и перспективного развития.

Руководитель пермского филиала «Россети Урал» Вячеслав Костецкий уволил начальника одного из муниципальных подразделений. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к компании. «С 1 марта уволен директор производственного отделения „Березниковские электрические сети“ Алексей Борковец. Его обязанности временно перешли к заместителю руководителя подразделения», — рассказал собеседник агентства. Борковец проработал в пермской электросетевой компании с 1996 года, подразделение в Березниках он возглавлял с 2010 года. В пресс-службе «Россети Урал» увольнение директора березниковского подразделения назвали естественной и ожидаемой кадровой ротацией. «Прежде всего она направлена на повышение эффективности работы данного подразделения филиала „Пермэнерго“. Исполнять обязанности директора Березниковских электрических сетей будет руководитель технического блока этого производственного отделения — Дмитрий Шапиро», — сообщили URA.RU в организации. Костецкий возглавил пермский филиал «Россети Урал» в конце декабря 2022 года. До этого он долгое время трудился в «Россети Кубань» и курировал там вопросы технологического присоединения и перспективного развития.