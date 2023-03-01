01 марта 2023

Новый руководитель пермского филиала «Россети Урал» начал кадровые чистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Уволен директор муниципального подразделения «Пермэнерго» Фото:

Руководитель пермского филиала «Россети Урал» Вячеслав Костецкий уволил начальника одного из муниципальных подразделений. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к компании.

«С 1 марта уволен директор производственного отделения „Березниковские электрические сети“ Алексей Борковец. Его обязанности временно перешли к заместителю руководителя подразделения», — рассказал собеседник агентства. Борковец проработал в пермской электросетевой компании с 1996 года, подразделение в Березниках он возглавлял с 2010 года.

В пресс-службе «Россети Урал» увольнение директора березниковского подразделения назвали естественной и ожидаемой кадровой ротацией. «Прежде всего она направлена на повышение эффективности работы данного подразделения филиала „Пермэнерго“. Исполнять обязанности директора Березниковских электрических сетей будет руководитель технического блока этого производственного отделения — Дмитрий Шапиро», — сообщили URA.RU в организации.

Костецкий возглавил пермский филиал «Россети Урал» в конце декабря 2022 года. До этого он долгое время трудился в «Россети Кубань» и курировал там вопросы технологического присоединения и перспективного развития.

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Руководитель пермского филиала «Россети Урал» Вячеслав Костецкий уволил начальника одного из муниципальных подразделений. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к компании. «С 1 марта уволен директор производственного отделения „Березниковские электрические сети“ Алексей Борковец. Его обязанности временно перешли к заместителю руководителя подразделения», — рассказал собеседник агентства. Борковец проработал в пермской электросетевой компании с 1996 года, подразделение в Березниках он возглавлял с 2010 года. В пресс-службе «Россети Урал» увольнение директора березниковского подразделения назвали естественной и ожидаемой кадровой ротацией. «Прежде всего она направлена на повышение эффективности работы данного подразделения филиала „Пермэнерго“. Исполнять обязанности директора Березниковских электрических сетей будет руководитель технического блока этого производственного отделения — Дмитрий Шапиро», — сообщили URA.RU в организации. Костецкий возглавил пермский филиал «Россети Урал» в конце декабря 2022 года. До этого он долгое время трудился в «Россети Кубань» и курировал там вопросы технологического присоединения и перспективного развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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