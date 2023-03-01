01 марта 2023

Премьер Латвии: Германия является «ключом» для выживания Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Без военной помощи Германии Украина бы не выжила, считает премьер Латвии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина все еще держится в конфликте с Россией только благодаря немецкой военной помощи. Так считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Помощь Германии имеет решающее значение для выживания Украины в конфликте с Россией. С латвийской точки зрения поддержка Германии является ключом к выживанию Украины», — заявил Кришьянис Кариньш в эфире немецкого телеканала Tagesschau после беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Он также отметил, что Россия не намерена отступать.

Германия оказывает военную помощь Украине в конфликте с Россией. ФРГ направила Киеву танки Leopard. Позднее стало известно, что количество танков будет меньше обещанного, передает Nation News. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна не собирается направлять украинской армии истребители, сообщает RT.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают и поставки Запада тяжелого вооружения украинской стороне.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина все еще держится в конфликте с Россией только благодаря немецкой военной помощи. Так считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. «Помощь Германии имеет решающее значение для выживания Украины в конфликте с Россией. С латвийской точки зрения поддержка Германии является ключом к выживанию Украины», — заявил Кришьянис Кариньш в эфире немецкого телеканала Tagesschau после беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Он также отметил, что Россия не намерена отступать. Германия оказывает военную помощь Украине в конфликте с Россией. ФРГ направила Киеву танки Leopard. Позднее стало известно, что количество танков будет меньше обещанного, передает Nation News. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна не собирается направлять украинской армии истребители, сообщает RT. Российские власти, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают и поставки Запада тяжелого вооружения украинской стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...