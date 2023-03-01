Премьер Латвии: Германия является «ключом» для выживания Украины 02 марта 2023 в 08:44 Размер текста - 17 + Без военной помощи Германии Украина бы не выжила, считает премьер Латвии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина все еще держится в конфликте с Россией только благодаря немецкой военной помощи. Так считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. «Помощь Германии имеет решающее значение для выживания Украины в конфликте с Россией. С латвийской точки зрения поддержка Германии является ключом к выживанию Украины», — заявил Кришьянис Кариньш в эфире немецкого телеканала Tagesschau после беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Он также отметил, что Россия не намерена отступать. Германия оказывает военную помощь Украине в конфликте с Россией. ФРГ направила Киеву танки Leopard. Позднее стало известно, что количество танков будет меньше обещанного, передает Nation News. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна не собирается направлять украинской армии истребители, сообщает RT. Российские власти, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают и поставки Запада тяжелого вооружения украинской стороне. Украина все еще держится в конфликте с Россией только благодаря немецкой военной помощи. Так считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. «Помощь Германии имеет решающее значение для выживания Украины в конфликте с Россией. С латвийской точки зрения поддержка Германии является ключом к выживанию Украины», — заявил Кришьянис Кариньш в эфире немецкого телеканала Tagesschau после беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Он также отметил, что Россия не намерена отступать. Германия оказывает военную помощь Украине в конфликте с Россией. ФРГ направила Киеву танки Leopard. Позднее стало известно, что количество танков будет меньше обещанного, передает Nation News. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страна не собирается направлять украинской армии истребители, сообщает RT. Российские власти, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что страна добьется своих целей в ходе СВО. По их словам, этому не помешают и поставки Запада тяжелого вооружения украинской стороне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям