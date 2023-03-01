01 марта 2023

Мэрия Кургана объявила дату полного закрытия Чеховского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
По словам подрядчика, на следующем этапе работ на мосту будет небезопасно для проезжающих машин Фото:

Чеховский путепровод в Кургане полностью закроют для движения с 4 марта. Данная информация была размещена 2 марта на сайте городской администрации.

«С 4 марта 2023 года Чеховский путепровод закрывается для движения транспорта. Это связано с необходимостью дальнейшего проведения демонтажных работ, которые невозможно выполнить с частичным ограничением движения», — указано в сообщении.

Представители подрядчика ООО «Гарант» отметили, что сейчас на правой стороне моста со стороны Заозерного выполнен демонтаж тротуарных плит, и полностью демонтировано тротуарное ограждение. Далее для работ необходима тяжелая техника, которая не сможет безопасно работать при реверсивном движении. При погрузке демонтированного материала могут упасть арматура и старый асфальт. «Эти неудобства — временные. Закрытие путепровода позволит подрядной организации качественно провести ремонтно-восстановительные работы и сдать объект в установленный срок», — напомнил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

15 февраля начались ремонтные работы на Чеховском мосту. Пока по путепроводу запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения.

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Чеховский путепровод в Кургане полностью закроют для движения с 4 марта. Данная информация была размещена 2 марта на сайте городской администрации. «С 4 марта 2023 года Чеховский путепровод закрывается для движения транспорта. Это связано с необходимостью дальнейшего проведения демонтажных работ, которые невозможно выполнить с частичным ограничением движения», — указано в сообщении. Представители подрядчика ООО «Гарант» отметили, что сейчас на правой стороне моста со стороны Заозерного выполнен демонтаж тротуарных плит, и полностью демонтировано тротуарное ограждение. Далее для работ необходима тяжелая техника, которая не сможет безопасно работать при реверсивном движении. При погрузке демонтированного материала могут упасть арматура и старый асфальт. «Эти неудобства — временные. Закрытие путепровода позволит подрядной организации качественно провести ремонтно-восстановительные работы и сдать объект в установленный срок», — напомнил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. 15 февраля начались ремонтные работы на Чеховском мосту. Пока по путепроводу запрещено движение грузовиков, а для легковых автомобилей действует реверсивная схема движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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