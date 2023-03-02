В ХМАО поймали челябинского наркокурьера, перевозившего крупную партию наркотиков

02 марта 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО поймали наркокурьера, который год возил запрещенные вещества Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургутском районе ХМАО сотрудники Госнаркоконтроля и ГИБДД поймали 50-летнего наркокурьера из Челябинской области, перевозившего 11,5 кг наркотиков растительного происхождения из Москвы и Санкт-Петербурга. Информация об этом опубликована на официальном сайте МВД России. «На 48 километре автодороги Сургут — Нефтеюганск возле автокемпинга остановлен автомобиль под управлением 50-летнего жителя Челябинской области. При досмотре багажника полицейские обнаружили три мешка с 90 спрессованными брикетами и одним пакетом, содержащим вещество растительного происхождения. Экспертиза выявила, что изъятыми веществами оказались гашиш и марихуана общей массой 11,5 кг. Задержанный на допросе пояснил, что вез наркотики из Москвы и Санкт-Петербурга для распространения по территории ХМАО и соседнего региона», — указано в публикации. Подозреваемый рассказал следователям, что работал наркокурьером на протяжении года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу. Ранее URA.RU писало о бывшем полицейском из ХМАО, который отправится в колонию за взятки и наркотики. Он вымогал деньги и обещал жителю Нягани помочь избежать уголовной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутском районе ХМАО сотрудники Госнаркоконтроля и ГИБДД поймали 50-летнего наркокурьера из Челябинской области, перевозившего 11,5 кг наркотиков растительного происхождения из Москвы и Санкт-Петербурга. Информация об этом опубликована на официальном сайте МВД России. «На 48 километре автодороги Сургут — Нефтеюганск возле автокемпинга остановлен автомобиль под управлением 50-летнего жителя Челябинской области. При досмотре багажника полицейские обнаружили три мешка с 90 спрессованными брикетами и одним пакетом, содержащим вещество растительного происхождения. Экспертиза выявила, что изъятыми веществами оказались гашиш и марихуана общей массой 11,5 кг. Задержанный на допросе пояснил, что вез наркотики из Москвы и Санкт-Петербурга для распространения по территории ХМАО и соседнего региона», — указано в публикации. Подозреваемый рассказал следователям, что работал наркокурьером на протяжении года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу. Ранее URA.RU писало о бывшем полицейском из ХМАО, который отправится в колонию за взятки и наркотики. Он вымогал деньги и обещал жителю Нягани помочь избежать уголовной ответственности.