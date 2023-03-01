В Свердловской области вырос спрос на рабочие специальности

Профессии токаря, фрезеровщика и шлифовщика становятся все популярнее в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков за год вырос сильнее, чем в целом по стране — на 73%. По уровню потребности в специалистах регион занимает седьмое место. Это следует из нового исследования компании HeadHunter, копия есть в распоряжении URA.RU.

«Свердловская область вошла в десятку лидеров среди регионов, где работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках, по итогам 2022 года здесь было открыто 4% от всех вакансий токарей. При этом за последний год спрос со стороны работодателей вырос сразу на 73%», — рассказывают авторы исследования.

На первом месте по спросу на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков Санкт-Петербург, далее идут Московская область, Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область и Москва. Замыкают десятку Челябинская область, Пермский край, Самарская область.

О проблемах с кадрами промышленные предприятия говорят с 2020-го года, когда в стране начали вводить ограничения из-за коронавируса. Из года в год они только усугубляются. В Свердловской области порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.