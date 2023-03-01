01 марта 2023

Екатеринбуржец расстрелял соседа из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Екатеринбуржец несколько раз выстрелил в голову соседу Фото:

В Екатеринбурге мужчина расстрелял из травматического пистолета соседа, который жаловался на шум в квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Фигурант выстрелил в голову своему соседу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ — „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия“ в отношении местного жителя», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в конце февраля. Мужчина пришел в гости к своей бывшей жене и, выпив, поругался с ней. Выйдя из квартиры, он встретил соседа, возмущавшегося шумному поведению пары. Мужчина разозлился и несколько раз выстрелил соседу в голову.

В полиции призвали решать проблемы без применения насилия. За агрессивное поведение и применение оружия грозит уголовная ответственность.

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В Екатеринбурге мужчина расстрелял из травматического пистолета соседа, который жаловался на шум в квартире. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Фигурант выстрелил в голову своему соседу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ — „умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия“ в отношении местного жителя», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел в конце февраля. Мужчина пришел в гости к своей бывшей жене и, выпив, поругался с ней. Выйдя из квартиры, он встретил соседа, возмущавшегося шумному поведению пары. Мужчина разозлился и несколько раз выстрелил соседу в голову. В полиции призвали решать проблемы без применения насилия. За агрессивное поведение и применение оружия грозит уголовная ответственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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