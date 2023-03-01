Пермскому кролику-гиганту нашли пару для решения демографической задачи. Видео

02 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Будущая подруга Льва Валентиновича абсолютно белая (архивное фото) Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU В пермский зоопарк приняли нового питомца. Крольчиха Снежинка составит пару кролику-гиганту Льву Валентиновичу, который уже стал звездой зверинца. Его главной задачей остается исправление демографической ситуации в зоосаде. «К кролику Льву Валентиновичу приехала невеста. Крольчиху по кличке Снежинка в коллекцию Пермского зоопарка передала жительница поселка Юго-Камский. Как рассказала Лариса, владелица частного хозяйства, увидев новость о появлении в Пермском зоопарке кролика редкой породы Ризен, она подумала, что Снежинка могла бы покорить сердце гиганта», — сообщает зоосад в соцсетях. Пока Снежинке семь месяцев, весит она пять килограммов. Ее познакомят со Львом Валентиновичем по достижении девяти месяцев. Как ранее рассказывало URA.RU, Лев Валентинович породы Ризен весит более восьми килограммов, а приехал в Пермь из Барнаула в конце 2022 года, чтобы исправить здесь демографическую ситуацию. Пока ему не нашли пару, Лев Валентинович устраивал фотосессии с пермяками.

В пермский зоопарк приняли нового питомца. Крольчиха Снежинка составит пару кролику-гиганту Льву Валентиновичу, который уже стал звездой зверинца. Его главной задачей остается исправление демографической ситуации в зоосаде. «К кролику Льву Валентиновичу приехала невеста. Крольчиху по кличке Снежинка в коллекцию Пермского зоопарка передала жительница поселка Юго-Камский. Как рассказала Лариса, владелица частного хозяйства, увидев новость о появлении в Пермском зоопарке кролика редкой породы Ризен, она подумала, что Снежинка могла бы покорить сердце гиганта», — сообщает зоосад в соцсетях. Пока Снежинке семь месяцев, весит она пять килограммов. Ее познакомят со Львом Валентиновичем по достижении девяти месяцев. Как ранее рассказывало URA.RU, Лев Валентинович породы Ризен весит более восьми килограммов, а приехал в Пермь из Барнаула в конце 2022 года, чтобы исправить здесь демографическую ситуацию. Пока ему не нашли пару, Лев Валентинович устраивал фотосессии с пермяками.