В Тюменской области девочка расплакалась, исполняя для военных песню Шамана. Видео

02 марта 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Во время выступления девочки военные встали в память о погибших товарищах и ребенок не смогла сдержать слез Фото: Денис Моргунов © URA.RU На концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества, юная исполнительница не смогла сдержать слез, исполняя перед тюменскими военными песню певца Шамана (Shaman) о погибших на фронте бойцах. Видео выступления опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь». «На концерте к 23 февраля девочка пела песню Шамана. Военные встали, а маленькая артистка не смогла справиться с эмоциями», — рассказали в фонде. Юная исполнительница пела произведение «Встанем» певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов). Песня посвящена военным, погибшим в ходе выполнения боевых задач. Слушателями концерта стали Герой России Рустам Сайфуллин и военные, проходившие службу по контракту, получившие ранения в зоне СВО и награжденные медалями «За Отвагу».

На концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества, юная исполнительница не смогла сдержать слез, исполняя перед тюменскими военными песню певца Шамана (Shaman) о погибших на фронте бойцах. Видео выступления опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь». «На концерте к 23 февраля девочка пела песню Шамана. Военные встали, а маленькая артистка не смогла справиться с эмоциями», — рассказали в фонде. Юная исполнительница пела произведение «Встанем» певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов). Песня посвящена военным, погибшим в ходе выполнения боевых задач. Слушателями концерта стали Герой России Рустам Сайфуллин и военные, проходившие службу по контракту, получившие ранения в зоне СВО и награжденные медалями «За Отвагу».