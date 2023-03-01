01 марта 2023
28 февраля 2023

В Тюменской области девочка расплакалась, исполняя для военных песню Шамана. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, отправка в армию, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Во время выступления девочки военные встали в память о погибших товарищах и ребенок не смогла сдержать слез Фото:

На концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества, юная исполнительница не смогла сдержать слез, исполняя перед тюменскими военными песню певца Шамана (Shaman) о погибших на фронте бойцах. Видео выступления опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь».

«На концерте к 23 февраля девочка пела песню Шамана. Военные встали, а маленькая артистка не смогла справиться с эмоциями», — рассказали в фонде.

Юная исполнительница пела произведение «Встанем» певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов). Песня посвящена военным, погибшим в ходе выполнения боевых задач. Слушателями концерта стали Герой России Рустам Сайфуллин и военные, проходившие службу по контракту, получившие ранения в зоне СВО и награжденные медалями «За Отвагу».

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На концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества, юная исполнительница не смогла сдержать слез, исполняя перед тюменскими военными песню певца Шамана (Shaman) о погибших на фронте бойцах. Видео выступления опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь». «На концерте к 23 февраля девочка пела песню Шамана. Военные встали, а маленькая артистка не смогла справиться с эмоциями», — рассказали в фонде. Юная исполнительница пела произведение «Встанем» певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов). Песня посвящена военным, погибшим в ходе выполнения боевых задач. Слушателями концерта стали Герой России Рустам Сайфуллин и военные, проходившие службу по контракту, получившие ранения в зоне СВО и награжденные медалями «За Отвагу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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