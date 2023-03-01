На концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества, юная исполнительница не смогла сдержать слез, исполняя перед тюменскими военными песню певца Шамана (Shaman) о погибших на фронте бойцах. Видео выступления опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь».
«На концерте к 23 февраля девочка пела песню Шамана. Военные встали, а маленькая артистка не смогла справиться с эмоциями», — рассказали в фонде.
Юная исполнительница пела произведение «Встанем» певца Шамана (Shaman, Ярослав Дронов). Песня посвящена военным, погибшим в ходе выполнения боевых задач. Слушателями концерта стали Герой России Рустам Сайфуллин и военные, проходившие службу по контракту, получившие ранения в зоне СВО и награжденные медалями «За Отвагу».
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