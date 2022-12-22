Вернувшегося в Тюмень участника СВО встретили оркестром. Фото

Раненный во время спецоперации Рустам Сайфуллин вернулся домой

23 декабря 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Тюмень вернулся участник специальной военной операции (СВО) Рустам Сайфуллин. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Удостоенный высшей награды страны за участие в специальной военной операции полковник Сайфуллин лечился после ранения. На время праздников он вернулся на Родину», — заявили в инфоцентре. Там же отметили, что на железнодорожном вокзале его встречали родственники, однокашники по ТВВИКУ и оркестр. Бойцы инженерно-саперного подразделения приветствовали Героя России троекратным «ура». Рустам Сайфуллин рассказал о своих планах на время пребывания на Родине. «Первым делом навещу родителей моих ребят, участвующих в спецоперации. Поклонюсь им за то, что воспитали таких сыновей, и узнаю, чем могу помочь», — сказал Сайфуллин на торжественной встрече. Ранее URA.RU сообщало, что Рустам Сайфуллин был ранен в ходе участия в спецоперации на территории Украины. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций и сейчас идет на поправку. После участия в СВО Рустаму Сайфуллину было присвоено звание Героя России. Позже тюменец принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. На должность заместителя начальника он заступит уже по окончанию реабилитации.