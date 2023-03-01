01 марта 2023

Власти ЯНАО запустили прямой рейс из Надыма в Минеральные Воды

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Между Надымом и Минеральными Водами со 2 мая запустят прямое авиасообщение Фото:

Власти ЯНАО запустили новое авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты начнут летать по этому направлению со 2 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Между Надымом и Минеральными Водами со 2 мая запустят прямое авиасообщение. Решение о введении прямых субсидируемых перелетов по этому направлению принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. Этот маршрут станет 43-м в списке субсидируемых», — говорится в сообщении.

Билеты уже поступили в продажу. Самолеты будут летать каждую неделю: из Надыма в Минеральные воды по вторникам в 19:15, обратно в среду в 2:00. Время в полете составит 4 часа 45 минут. Жители округа будут летать в самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство увеличит число субсидируемых рейсов. По сравнению с прошлым годом, их станет на 155 больше.

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Власти ЯНАО запустили новое авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты начнут летать по этому направлению со 2 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Между Надымом и Минеральными Водами со 2 мая запустят прямое авиасообщение. Решение о введении прямых субсидируемых перелетов по этому направлению принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. Этот маршрут станет 43-м в списке субсидируемых», — говорится в сообщении. Билеты уже поступили в продажу. Самолеты будут летать каждую неделю: из Надыма в Минеральные воды по вторникам в 19:15, обратно в среду в 2:00. Время в полете составит 4 часа 45 минут. Жители округа будут летать в самолетах Sukhoi Superjet 100. Ранее сообщалось, что в этом году правительство увеличит число субсидируемых рейсов. По сравнению с прошлым годом, их станет на 155 больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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