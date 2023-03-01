Власти ЯНАО запустили прямой рейс из Надыма в Минеральные Воды

Между Надымом и Минеральными Водами со 2 мая запустят прямое авиасообщение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО запустили новое авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты начнут летать по этому направлению со 2 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Между Надымом и Минеральными Водами со 2 мая запустят прямое авиасообщение. Решение о введении прямых субсидируемых перелетов по этому направлению принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. Этот маршрут станет 43-м в списке субсидируемых», — говорится в сообщении.

Билеты уже поступили в продажу. Самолеты будут летать каждую неделю: из Надыма в Минеральные воды по вторникам в 19:15, обратно в среду в 2:00. Время в полете составит 4 часа 45 минут. Жители округа будут летать в самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что в этом году правительство увеличит число субсидируемых рейсов. По сравнению с прошлым годом, их станет на 155 больше.