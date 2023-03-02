За три месяца новостройки Екатеринбурга подешевели в среднем на 5,8% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Каждый месяц с декабря 2022 года по февраль 2023 года в Екатеринбурге падают цены на новостройки. Это следует из динамики стоимости квартир на сайте Restate.

В декабре 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках и жилых комплексах составляла 121 тысячи рублей. С этого момента в Екатеринбурге стали ежемесячно дешеветь квартиры. Например, в январе 2023 года цена за квадратный метр равнялась 118 тысячам рублей, а в феврале уже 114 тысячам рублей. За данный период стоимость квадратного метра в среднем упала на 5,8%.

Пресс-секретарь компании «Этажи» Иван Камельских объясняет понижение стоимости квадратного метра в новостройке тем, что в настоящее время застройщики играются с рынком, дабы понять возможности покупателя. «Особого упадка цен ожидать не стоит, для продажи квартир застройщики обычно поступают иначе — делают выгодные предложения по парковочным местам при покупке квартиры либо же предлагают удобные размеры платежей за ипотеку», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских городах цены на квартиры вторичного рынка в среднем выросли на 14%. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла (на 20%) с 46 тысяч рублей до 55 тысяч.