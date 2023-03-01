Флористы Тюмени назвали самые дорогие цветы к 8 Марта

Стоимость самых дорогих цветов в Тюмени начинается от двух тысяч рублей за штуку

Традиционно, на экзотические растения цены выше, чем на привычные покупателю цветы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самыми дорогими цветами в Тюмени считаются орхидея — стоимость ее начинается от 2 100 рублей за цветок и протея — 1 900 рублей за штуку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сотрудник салона «Флорида». За букет из 101 розы тюменцам придется отдать несколько десятков тысяч рублей.

«В нашем салоне самым дорогим цветком считается орхидея. Цена на нее начинается от 2 100 рублей, затем протея — 1 900 рублей, ее поставляют из Голландии», — сообщила сотрудница салона «Флорида».

Как правило, цены на экзотические цветы гораздо выше, чем на традиционные розы или тюльпаны. Так, например, в салоне «Ананас», специализирующемся на продаже необычных растений, цена на них начинается от нескольких сотен за штуку. «Спирею мы продаем за 730 рублей, один цветок гортензии у нас стоит 590 рублей, веточка эустомы — 450 рублей», — рассказала флорист салона «Ананас». Также она добавила, что самыми дорогими цветами в их салоне считаются голландские пионы. Стоимость за одну штуку составляет 950 рублей. Как отмечает флорист, они поступили в продажу в ограниченном количестве и к празднику их может уже не быть.

Еще одними дорогими цветами в Тюмени считаются ранункулюсы. Их цена за одну штуку начинается от 700 рублей. Такую сумму назвали сотрудники салона «Малина».

Традиционный букет роз в количестве 101 штуки обойдется тюменцам с разницей в несколько десятков тысяч рублей. Цена зависит от происхождения и длины цветка. Так, цена на букет из российских роз длиной 60 сантиметров будет стоить 17 тысяч рублей, а стоимость роз из Эквадора в том же количестве будет составлять 32 тысячи рублей.