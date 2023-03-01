Жена контрактника пожаловалась на депутата думы ХМАО, который помог ей получить квартиру

02 марта 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Жительница аварийного поселка пожаловалась на депутата думы ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске многодетная жена участника СВО из аварийного поселка Беловежский пожаловалась в «Общероссийский народный фронт» на участника движения и депутата думы ХМАО Владимира Зиновьева, после публикации видеозаписи которого ей выделили муниципальное жилье. Женщина рассказала корреспонденту URA.RU, что не была готова к публичному размещению видео с ее жалобой на состояние дорог в Беловежском: ей стали поступать анонимные звонки, а сына преследовал неизвестный. «Я не давала согласия на публикацию своего видеообращения. Просто подошла, когда было общее собрание жителей поселка и рассказала, что я раньше всех выхожу на работу — в 6 утра, и сталкиваюсь первая с проблемой неубранного снега и отсутствия автобуса. После того, как Зиновьев опубликовал видео, в котором я говорю, что являюсь женой участника СВО, а в подписи к нему тоже есть эта информация, мне оборвали телефон знакомые и родственники. Мне звонили с неизвестного номера и молчали в трубку, а сына схватил на улице за капюшон неизвестный мужчина. Теперь я боюсь за свою безопасность и вынуждена уехать из поселка. После публикации видео по ходатайству руководства мне выдают служебное жилье, сказали, что вопрос решен положительно», — сообщила Гаврилова. Женщина добавила, что до публикации видео подобных инцидентов не было. «Это может быть простым совпадением, но теперь я считаю, что это может быть связано», — уточнила Гаврилова. Зиновьев в ответ на претензии Гавриловой сообщил, что ОНФ получила ее жалобу, а он в курсе ситуации. «Женщина сама рассказала на камеру во время собрания жителей о проблемах поселка, сообщила и о том, что ее муж — участник специальной военной операции. Съемка проводилась на улице. В любом случае, если ей выделяют квартиру — это уже хорошо. Пусть таким образом, но мы заставляем администрацию Нижневартовска решать проблему расселения Беловежского», — прокомментировал депутат. Ранее URA.RU сообщало о том, что Гавриловой выделяют служебную квартиру после ходатайства директора детского сада, где женщина работает воспитательницей. У семьи нет собственного жилья, а квартиру в Беловежском они арендуют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске многодетная жена участника СВО из аварийного поселка Беловежский пожаловалась в «Общероссийский народный фронт» на участника движения и депутата думы ХМАО Владимира Зиновьева, после публикации видеозаписи которого ей выделили муниципальное жилье. Женщина рассказала корреспонденту URA.RU, что не была готова к публичному размещению видео с ее жалобой на состояние дорог в Беловежском: ей стали поступать анонимные звонки, а сына преследовал неизвестный. «Я не давала согласия на публикацию своего видеообращения. Просто подошла, когда было общее собрание жителей поселка и рассказала, что я раньше всех выхожу на работу — в 6 утра, и сталкиваюсь первая с проблемой неубранного снега и отсутствия автобуса. После того, как Зиновьев опубликовал видео, в котором я говорю, что являюсь женой участника СВО, а в подписи к нему тоже есть эта информация, мне оборвали телефон знакомые и родственники. Мне звонили с неизвестного номера и молчали в трубку, а сына схватил на улице за капюшон неизвестный мужчина. Теперь я боюсь за свою безопасность и вынуждена уехать из поселка. После публикации видео по ходатайству руководства мне выдают служебное жилье, сказали, что вопрос решен положительно», — сообщила Гаврилова. Женщина добавила, что до публикации видео подобных инцидентов не было. «Это может быть простым совпадением, но теперь я считаю, что это может быть связано», — уточнила Гаврилова. Зиновьев в ответ на претензии Гавриловой сообщил, что ОНФ получила ее жалобу, а он в курсе ситуации. «Женщина сама рассказала на камеру во время собрания жителей о проблемах поселка, сообщила и о том, что ее муж — участник специальной военной операции. Съемка проводилась на улице. В любом случае, если ей выделяют квартиру — это уже хорошо. Пусть таким образом, но мы заставляем администрацию Нижневартовска решать проблему расселения Беловежского», — прокомментировал депутат. Ранее URA.RU сообщало о том, что Гавриловой выделяют служебную квартиру после ходатайства директора детского сада, где женщина работает воспитательницей. У семьи нет собственного жилья, а квартиру в Беловежском они арендуют.