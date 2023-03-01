В Челябинской области осудили четверых нарушителей госграницы, задержанных ФСБ

02 марта 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Челябинские пограничники задержали нарушителей, которые не имели права на въезд в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Варненском районе Челябинской области осудили четверых нарушителей государственной границы, которых в прошлом году задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, каждый из нарушителей получил срок в колонии. «Суд приговорил двоих нарушителей к лишению свободы сроком на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Других двух — сроком на два года и два года и один месяц, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что все четверо имели запрет на въезд в РФ. При этом у двоих из них имелась судимость за сбыт наркотиков и насилие в отношении представителя власти. Ранее они уже отбывали сроки в колониях. Дело было расследовано следственным органом УФСБ по региону. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Варненском районе Челябинской области осудили четверых нарушителей государственной границы, которых в прошлом году задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, каждый из нарушителей получил срок в колонии. «Суд приговорил двоих нарушителей к лишению свободы сроком на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Других двух — сроком на два года и два года и один месяц, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что все четверо имели запрет на въезд в РФ. При этом у двоих из них имелась судимость за сбыт наркотиков и насилие в отношении представителя власти. Ранее они уже отбывали сроки в колониях. Дело было расследовано следственным органом УФСБ по региону. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.