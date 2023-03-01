01 марта 2023

В Челябинской области осудили четверых нарушителей госграницы, задержанных ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Челябинские пограничники задержали нарушителей, которые не имели права на въезд в РФ Фото:

В Варненском районе Челябинской области осудили четверых нарушителей государственной границы, которых в прошлом году задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, каждый из нарушителей получил срок в колонии.

«Суд приговорил двоих нарушителей к лишению свободы сроком на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Других двух — сроком на два года и два года и один месяц, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что все четверо имели запрет на въезд в РФ. При этом у двоих из них имелась судимость за сбыт наркотиков и насилие в отношении представителя власти. Ранее они уже отбывали сроки в колониях.

Дело было расследовано следственным органом УФСБ по региону. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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В Варненском районе Челябинской области осудили четверых нарушителей государственной границы, которых в прошлом году задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, каждый из нарушителей получил срок в колонии. «Суд приговорил двоих нарушителей к лишению свободы сроком на полгода с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Других двух — сроком на два года и два года и один месяц, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что все четверо имели запрет на въезд в РФ. При этом у двоих из них имелась судимость за сбыт наркотиков и насилие в отношении представителя власти. Ранее они уже отбывали сроки в колониях. Дело было расследовано следственным органом УФСБ по региону. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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