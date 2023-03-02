ФСБ подтвердила бои с диверсантами в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
В Брянской области идет бой с дивесрантами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В приграничном районе Брянской области ФСБ совместно с ВС РФ ведет бой с украинскими диверсантами. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В приграничном Климовском районе ФСБ России совместно с силами Министерства обороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении ФСБ. Его приводит РИА Новости.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В приграничном районе Брянской области ФСБ совместно с ВС РФ ведет бой с украинскими диверсантами. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «В приграничном Климовском районе ФСБ России совместно с силами Министерства обороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении ФСБ. Его приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...