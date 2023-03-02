ФСБ подтвердила бои с диверсантами в Брянской области

В Брянской области идет бой с дивесрантами ВСУ
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
В приграничном районе Брянской области ФСБ совместно с ВС РФ ведет бой с украинскими диверсантами. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«В приграничном Климовском районе ФСБ России совместно с силами Министерства обороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорится в сообщении ФСБ. Его приводит РИА Новости.
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