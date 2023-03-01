Депутат из ХМАО пожаловался в Генпрокуратуру на махинации с нацпроектом

02 марта 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Депутат из Мегиона пожаловался в Генпрокуратуру на коррупцию при реализации нацпроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть «Мега-парка» в Мегионе (ХМАО), строительство которого шло в рамках национального проекта, вопреки первоначально заявленному на конкурс плану, оказалась отдана под индивидуальную жилую застройку. По мнению депутата думы Мегиона от КПРФ Виктора Макарова, это стало возможным из-за коррупционной схемы властей города. Макаров сообщил корреспонденту URA.RU, что передал все имеющиеся у него доказательства в Генеральную прокуратуру РФ. «По первоначальному плану, „Мега-парк“ был больше, планировалось продолжение велодорожки в зеленом массиве, там же должно было быть установлено освещение. Но по факту, кроме недоработок строителей и качества объектов, жители Мегиона лишились детской площадки — вместо нее установили комплекс „Кубики“, который уже можно ремонтировать. А вместо зеленого массива с велодорожкой появилась огороженная забором территория. Я передал все имеющиеся у меня документы в Генпрокуратуру. Согласно трем постановлениям, подписанным мэром Мегиона Олегом Дейнекой и его заместителем Игорем Алчиновым, три земельных участка были переданы в аренду под ИЖС сроком на 20 лет», — уточнил Макаров. Директор УКС Александр Пидлипный сообщил журналисту агентства, что на конкурс по нацпроекту были предоставлены эскизные презентационные материалы. «По эскизу фирмы-проектировщика, велодорожка действительно входила в планировку. Уже при разработке проекта, когда мы получили грант в размере 70 миллионов, были уточнены все границы участка с учетом коммуникаций, выполнена полноценная проектно-изыскательская работа. После этого стало понятно, что на реализацию проекта грантовых средств не хватает, были дополнительно вложены бюджетные средства. На реализацию проекта „Мега-парка“ выделено порядка 158 миллионов рублей. Площадку не удалось обустроить согласно проекту из-за проблем, вызванных сложной экономической ситуацией и санкциями. Вместо нее появились „Кубики“, которые, надеюсь, тоже понравятся горожанам. Нам пришлось корректировать проектную документацию. Наш проект получил все необходимые согласования и допуски. Тот материал, который использует в своих обвинениях депутат Макаров, презентационный, эта документация носит, скорее, конкурсный характер», — прокомментировал ситуацию Пидлипный. Ранее URA.RU сообщало о том, что Макаров опубликовал документ, согласно которому прокуратура потребовала досрочно лишить полномочий главу города Олега Дейнеку в связи с утратой доверия. Власти Мегиона просят суд перенести заседания из-за болезни мэра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть «Мега-парка» в Мегионе (ХМАО), строительство которого шло в рамках национального проекта, вопреки первоначально заявленному на конкурс плану, оказалась отдана под индивидуальную жилую застройку. По мнению депутата думы Мегиона от КПРФ Виктора Макарова, это стало возможным из-за коррупционной схемы властей города. Макаров сообщил корреспонденту URA.RU, что передал все имеющиеся у него доказательства в Генеральную прокуратуру РФ. «По первоначальному плану, „Мега-парк“ был больше, планировалось продолжение велодорожки в зеленом массиве, там же должно было быть установлено освещение. Но по факту, кроме недоработок строителей и качества объектов, жители Мегиона лишились детской площадки — вместо нее установили комплекс „Кубики“, который уже можно ремонтировать. А вместо зеленого массива с велодорожкой появилась огороженная забором территория. Я передал все имеющиеся у меня документы в Генпрокуратуру. Согласно трем постановлениям, подписанным мэром Мегиона Олегом Дейнекой и его заместителем Игорем Алчиновым, три земельных участка были переданы в аренду под ИЖС сроком на 20 лет», — уточнил Макаров. Директор УКС Александр Пидлипный сообщил журналисту агентства, что на конкурс по нацпроекту были предоставлены эскизные презентационные материалы. «По эскизу фирмы-проектировщика, велодорожка действительно входила в планировку. Уже при разработке проекта, когда мы получили грант в размере 70 миллионов, были уточнены все границы участка с учетом коммуникаций, выполнена полноценная проектно-изыскательская работа. После этого стало понятно, что на реализацию проекта грантовых средств не хватает, были дополнительно вложены бюджетные средства. На реализацию проекта „Мега-парка“ выделено порядка 158 миллионов рублей. Площадку не удалось обустроить согласно проекту из-за проблем, вызванных сложной экономической ситуацией и санкциями. Вместо нее появились „Кубики“, которые, надеюсь, тоже понравятся горожанам. Нам пришлось корректировать проектную документацию. Наш проект получил все необходимые согласования и допуски. Тот материал, который использует в своих обвинениях депутат Макаров, презентационный, эта документация носит, скорее, конкурсный характер», — прокомментировал ситуацию Пидлипный. Ранее URA.RU сообщало о том, что Макаров опубликовал документ, согласно которому прокуратура потребовала досрочно лишить полномочий главу города Олега Дейнеку в связи с утратой доверия. Власти Мегиона просят суд перенести заседания из-за болезни мэра.