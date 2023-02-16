Депутат из ХМАО заявил о намерении прокуратуры уволить мэра

17 февраля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Прокуратура потребовала отставки мэра Мегиона Олега Дейнеки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутат думы Мегиона Виктор Макаров опубликовал копию искового заявления, в котором прокуратура требует досрочно лишить полномочий главу Мегиона Олега Дейнеку в связи с утратой доверия. Видео Макаров опубликовал на личной странице в соцсетях. «У меня на руках административное исковое заявление от прокуратуры города Мегион. Прокуратура просит досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования города Мегион Олега Дейнека путем его удаления в оставку в связи с утратой доверия», — зачитал Макаров. В представленном на видео документе также сказано, что прокуратура требует признать незаконным бездействие городской думы, которая не отреагировала на наличие конфликта интересов при исполнении Дейнекой должностях обязанностей. На сайте городского суда находится административное дело об оспаривании решений, действий органов местного самоуправления, ответчиком в котором выступает Дейнека и председатель городской думы Анатолий Алтапов. А истцом — прокурор Мегиона Евгений Рейм. Собеседование назначено на 21 февраля. В пресс-службу прокуратуры ХМАО информацию не подтвердили и не опровергли, попросив направить запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Получить комментарий Дейнеки не удалось, его номер недоступен для связи. Ранее URA.RU писало, о скандале между депутатом Марковым и администрацией города. Тогда Макаров обвинил мэрию в оказании давления на бизнес супруги по производству бутилированной воды «Мегионская-1». Роспотребнадзор проводит проверку после жалобы на нелегальный розлив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Мегиона Виктор Макаров опубликовал копию искового заявления, в котором прокуратура требует досрочно лишить полномочий главу Мегиона Олега Дейнеку в связи с утратой доверия. Видео Макаров опубликовал на личной странице в соцсетях. «У меня на руках административное исковое заявление от прокуратуры города Мегион. Прокуратура просит досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования города Мегион Олега Дейнека путем его удаления в оставку в связи с утратой доверия», — зачитал Макаров. В представленном на видео документе также сказано, что прокуратура требует признать незаконным бездействие городской думы, которая не отреагировала на наличие конфликта интересов при исполнении Дейнекой должностях обязанностей. На сайте городского суда находится административное дело об оспаривании решений, действий органов местного самоуправления, ответчиком в котором выступает Дейнека и председатель городской думы Анатолий Алтапов. А истцом — прокурор Мегиона Евгений Рейм. Собеседование назначено на 21 февраля. В пресс-службу прокуратуры ХМАО информацию не подтвердили и не опровергли, попросив направить запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Получить комментарий Дейнеки не удалось, его номер недоступен для связи. Ранее URA.RU писало, о скандале между депутатом Марковым и администрацией города. Тогда Макаров обвинил мэрию в оказании давления на бизнес супруги по производству бутилированной воды «Мегионская-1». Роспотребнадзор проводит проверку после жалобы на нелегальный розлив.