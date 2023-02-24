Власти Мегиона просят суд отложить рассмотрение иска об отставке мэра

Олег Дейнека проходит лечение в клиники в Израиле Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Мегиона направила ходатайство в городской суд с просьбой отложить рассмотрение иска об отставке мэра Олега Дейнеки. Причиной переноса называют болезнь мэра, рассказал источник URA.RU в политическом истеблишменте.

«У чиновника сейчас большие проблемы со здоровьем. Он находится на лечении в одной из израильских клиник. В ближайшее время ему должна быть сделана процедура переливания крови. Ориентировочно, в Югру он вернется ближе к маю. Без его участия проводить судебные заседания затруднительно. Поэтому мэрия и отправила ходатайство в суд об отложении рассмотрения иска прокуратуры», — рассказал инсайдер URA.RU.

Источник в правоохранительных органах отметил, что мегионский горсуд получил соответствующее ходатайство. Рассматриваться оно будет 3 марта на следующем заседании суда. В суде отказались от комментариев. В пресс-службе горадминистрации попросили перезвонить позже.

По версии прокуратуры, мэрия в 2022 году предоставила субсидию в рамках программы поддержки малого бизнеса фирме «Руссервис», учредителем которой является родная сестра Дейнеки, а генеральным директором — его зять. В надзорном ведомстве посчитали произошедшую ситуацию конфликтом интересов и инициировали иск в суд с требованием об отставке главы.

Ранее URA.RU сообщало, прокуратура просила досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования города Мегион Олега Дейнека путем его удаления в отставку в связи с утратой доверия. Ведомство требует признать незаконным бездействие городской думы, которая не отреагировала на наличие конфликта интересов при исполнении Дейнекой должностях обязанностей.