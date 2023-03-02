В Екатеринбург привезли мандарины с насекомыми

В Екатеринбург из Пакистана привезли 36 тонн зараженных мандаринов
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
На мандаринах обнаружили красную померанцевую щитовку Фото:

В Свердловскую область привезли 36 тонн мандаринов из Пакистана, зараженных красной померанцевой щитовкой. Это семейство полужесткокрылых насекомых из надсемейства червецов. Фрукты допустили к продаже, сообщает референтный центр областного Россельхознадзора на официальном сайте.

«При исследовании образцов пакистанских мандаринов в поле зрения специалистов попалась красная померанцевая щитовка (живые имаго). Этот вредитель питается соками разнообразных растений, вызывает ослабление растений, снижение урожайности», — отмечают агрономы.

Вредитель больше опасен для саженцев, чем для плодов. Для них щитовка несет низкий фитосанитарный риск, поэтому сотрудники Россельхознадзора разрешили ввести в Свердловскую область 36 тонн мандаринов из Пакистана. Ранее URA.RU сообщало, что в регион поступили из Ирана две тонны киви, зараженных вредителем. На фруктах была обнаружена тутовая щитовка

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В Свердловскую область привезли 36 тонн мандаринов из Пакистана, зараженных красной померанцевой щитовкой. Это семейство полужесткокрылых насекомых из надсемейства червецов. Фрукты допустили к продаже, сообщает референтный центр областного Россельхознадзора на официальном сайте. «При исследовании образцов пакистанских мандаринов в поле зрения специалистов попалась красная померанцевая щитовка (живые имаго). Этот вредитель питается соками разнообразных растений, вызывает ослабление растений, снижение урожайности», — отмечают агрономы. Вредитель больше опасен для саженцев, чем для плодов. Для них щитовка несет низкий фитосанитарный риск, поэтому сотрудники Россельхознадзора разрешили ввести в Свердловскую область 36 тонн мандаринов из Пакистана. Ранее URA.RU сообщало, что в регион поступили из Ирана две тонны киви, зараженных вредителем. На фруктах была обнаружена тутовая щитовка
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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