В Екатеринбург привезли мандарины с насекомыми

В Екатеринбург из Пакистана привезли 36 тонн зараженных мандаринов

На мандаринах обнаружили красную померанцевую щитовку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловскую область привезли 36 тонн мандаринов из Пакистана, зараженных красной померанцевой щитовкой. Это семейство полужесткокрылых насекомых из надсемейства червецов. Фрукты допустили к продаже, сообщает референтный центр областного Россельхознадзора на официальном сайте.

«При исследовании образцов пакистанских мандаринов в поле зрения специалистов попалась красная померанцевая щитовка (живые имаго). Этот вредитель питается соками разнообразных растений, вызывает ослабление растений, снижение урожайности», — отмечают агрономы.

Вредитель больше опасен для саженцев, чем для плодов. Для них щитовка несет низкий фитосанитарный риск, поэтому сотрудники Россельхознадзора разрешили ввести в Свердловскую область 36 тонн мандаринов из Пакистана. Ранее URA.RU сообщало, что в регион поступили из Ирана две тонны киви, зараженных вредителем. На фруктах была обнаружена тутовая щитовка