Жители Тюмени начали скупать оружие для самообороны

02 марта 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени стали чаще покупать в оружейных магазинах газовые баллончики для самообороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени резко вырос спрос на газовые баллончики для самообороны, которые можно приобрести в оружейных магазинах без лицензии. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он добавил, что спрос на этот товар в январе — феврале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос в среднем на 20%. «После новогодних праздников жители Тюмени начали буквально скупать газовые баллончики. По сравнению с прошлым годом, спрос на этот тип оружия самообороны вырос примерно на 15—20%. Клиенты покупают как аэрозольные, так и струйные баллончики. Товар на прилавках почти не залеживается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в прошлом году газовыми баллончиками интересовались в основном женщины. «В этом году тенденция поменялась, среди покупателей стало много мужчин. Наверное, это можно объяснить тем, что газовые баллончики считаются самым дешевым оружием самообороны. И довольно эффективны в критических ситуациях», — добавил источник URA.RU. В адрес крупнейших оружейных магазинов Тюмени «Патрон» и «Охотник» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

В Тюмени резко вырос спрос на газовые баллончики для самообороны, которые можно приобрести в оружейных магазинах без лицензии. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он добавил, что спрос на этот товар в январе — феврале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос в среднем на 20%. «После новогодних праздников жители Тюмени начали буквально скупать газовые баллончики. По сравнению с прошлым годом, спрос на этот тип оружия самообороны вырос примерно на 15—20%. Клиенты покупают как аэрозольные, так и струйные баллончики. Товар на прилавках почти не залеживается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в прошлом году газовыми баллончиками интересовались в основном женщины. «В этом году тенденция поменялась, среди покупателей стало много мужчин. Наверное, это можно объяснить тем, что газовые баллончики считаются самым дешевым оружием самообороны. И довольно эффективны в критических ситуациях», — добавил источник URA.RU. В адрес крупнейших оружейных магазинов Тюмени «Патрон» и «Охотник» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.