Жители Тюмени начали скупать оружие для самообороны

В Тюмени резко вырос спрос на газовые баллончики для самообороны, которые можно приобрести в оружейных магазинах без лицензии. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он добавил, что спрос на этот товар в январе — феврале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос в среднем на 20%.
«После новогодних праздников жители Тюмени начали буквально скупать газовые баллончики. По сравнению с прошлым годом, спрос на этот тип оружия самообороны вырос примерно на 15—20%. Клиенты покупают как аэрозольные, так и струйные баллончики. Товар на прилавках почти не залеживается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что в прошлом году газовыми баллончиками интересовались в основном женщины. «В этом году тенденция поменялась, среди покупателей стало много мужчин. Наверное, это можно объяснить тем, что газовые баллончики считаются самым дешевым оружием самообороны. И довольно эффективны в критических ситуациях», — добавил источник URA.RU.
В адрес крупнейших оружейных магазинов Тюмени «Патрон» и «Охотник» направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.
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