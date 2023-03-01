В тюменских магазинах появились аналоги Windows и Microsoft Office

02 марта 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Особенно востребованы российские наработки стали к началу учебного года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени в крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» стали продавать отечественные компьютерные программы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. Российские разработки заменили ушедшие с российского рынка Windows и Microsoft Office. «В ассортименте „М.Видео“ и „Эльдорадо“ в прошлом году стали доступны отечественные решения — операционная система РЕД ОС и пакет офисных приложений „Р7-Офис“. Доступный и безопасный софт от российских разработчиков для личного использования и организаций можно приобрести в цифровом виде в тюменских розничных магазинах и на онлайн-площадках», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». По словам сотрудников ритейлера, интерес к российским разработкам увеличился в сентябре с началом учебного года. И, по результатам ежеквартальных отчетов, только растет. Тюменские IT-специалисты уже оценили работу российских программ. «РЕД ОС — это замена Windows, а „Р7-Офис“ — аналог пакета Microsoft Office. Дома я использую „Р7-Офис“ и пока в нем не заметил „косяков“. Туда входит текстовый редактор, редактор таблиц, редактор презентаций, средства просмотра и воспроизведения и много чего еще», — рассказывает IT-специалист. Цена базового пакета «Р7-Офис» в Тюмени начинается от 3 500 тысяч рублей в год для одного пользователя. Цена операционной системы РЕД ОС — от 4 600 рублей за бессрочную лицензию. Данные о ценах представлены на сайте магазина «М.Видео». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени в крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» стали продавать отечественные компьютерные программы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. Российские разработки заменили ушедшие с российского рынка Windows и Microsoft Office. «В ассортименте „М.Видео“ и „Эльдорадо“ в прошлом году стали доступны отечественные решения — операционная система РЕД ОС и пакет офисных приложений „Р7-Офис“. Доступный и безопасный софт от российских разработчиков для личного использования и организаций можно приобрести в цифровом виде в тюменских розничных магазинах и на онлайн-площадках», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». По словам сотрудников ритейлера, интерес к российским разработкам увеличился в сентябре с началом учебного года. И, по результатам ежеквартальных отчетов, только растет. Тюменские IT-специалисты уже оценили работу российских программ. «РЕД ОС — это замена Windows, а „Р7-Офис“ — аналог пакета Microsoft Office. Дома я использую „Р7-Офис“ и пока в нем не заметил „косяков“. Туда входит текстовый редактор, редактор таблиц, редактор презентаций, средства просмотра и воспроизведения и много чего еще», — рассказывает IT-специалист. Цена базового пакета «Р7-Офис» в Тюмени начинается от 3 500 тысяч рублей в год для одного пользователя. Цена операционной системы РЕД ОС — от 4 600 рублей за бессрочную лицензию. Данные о ценах представлены на сайте магазина «М.Видео».