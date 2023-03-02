Каждый третий житель пермского города-призрака мечтает уехать

Треть жителей Кизеловского округа в опросе указали, что собираются уехать из города

Половина опрошенных заявили, что останутся в родном городе Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Администрация Кизела (Пермский край) запустила голосование в соцсетях, где спросила жителей, планируют ли они уехать из города. Около трети (29,6%) проголосовавших ответили «да». Опрос проводился в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Из-за стремительной убыли населения Кизел в регионе негласно называют городом-призраком.

Администрация в опросе спросила, планируют ли жители уехать из города в ближайшие пять лет. Половина (51,7%) ответили, что нет, 18,7% затруднились ответить и 29,6% ответили «да». В опросе участвовали 172 человека на момент написания новости. По данным Пермьстата, в Кизеловском округе проживает более 17 тысяч человек.

В комментариях к опросу пользователи написали, что из города не стоит уезжать, в него нужно вкладываться и развивать, чтобы не терять население. «Если в Кизеле откроют огромное производство, то вряд ли оттуда кто-то уедет, наоборот, приезжать начнут», — написал пользователь. Население округа начало сокращаться еще в 1980-х. С того времени из города уехало более половины населения.