Екатеринбургские контрразведчики раскрыли неизвестные факты времен ВОВ суворовцам. Фото, видео

02 марта 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Во время мероприятия суворовцы возложили цветы к памятнику «Военного контрразведчика» возле дома офицеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ветераны военной контрразведки «СМЕРШ» встретились с воспитанниками «Екатеринбургского суворовского военного училища МО РФ» и «Центра мужского воспитания «Батя», показав, деятельность Уральского танкового добровольческого корпуса и 7-го мотобатальона в годы ВОВ 10-го. Передает корреспондент URA.RU с места событий. «Украинские службы впихивают клевету о российском народе. Мы обязаны помнить и почитать историческую истину и героическое наследие России, чтобы передавать из поколение в поколение. Кто не знает своего прошлого, никогда не узнает своего будущего», — передает корреспондент агентства слова председателя ветеранской организации ВКР Константина Лихачева. Во время мероприятия юные патриоты возложили цветы к памятнику «Военного контрразведчика» возле дома офицеров. Также им провели экскурсию по военной технике и экипировке со времен ВОВ. Ранее URA.RU сообщало, что военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова Екатеринбургские ветераны военной контрразведки рассказали о героизме во времена ВОВ воспитанниками суворовского училища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге ветераны военной контрразведки «СМЕРШ» встретились с воспитанниками «Екатеринбургского суворовского военного училища МО РФ» и «Центра мужского воспитания «Батя», показав, деятельность Уральского танкового добровольческого корпуса и 7-го мотобатальона в годы ВОВ 10-го. Передает корреспондент URA.RU с места событий. «Украинские службы впихивают клевету о российском народе. Мы обязаны помнить и почитать историческую истину и героическое наследие России, чтобы передавать из поколение в поколение. Кто не знает своего прошлого, никогда не узнает своего будущего», — передает корреспондент агентства слова председателя ветеранской организации ВКР Константина Лихачева. Во время мероприятия юные патриоты возложили цветы к памятнику «Военного контрразведчика» возле дома офицеров. Также им провели экскурсию по военной технике и экипировке со времен ВОВ. Ранее URA.RU сообщало, что военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова