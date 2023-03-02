Екатеринбургские контрразведчики раскрыли неизвестные факты времен ВОВ суворовцам. Фото, видео

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Лекция о УДТК в ОДО. Екатеринбург
Во время мероприятия суворовцы возложили цветы к памятнику «Военного контрразведчика» возле дома офицеров Фото:

В Екатеринбурге ветераны военной контрразведки «СМЕРШ» встретились с воспитанниками «Екатеринбургского суворовского военного училища МО РФ» и «Центра мужского воспитания «Батя», показав, деятельность Уральского танкового добровольческого корпуса и 7-го мотобатальона в годы ВОВ 10-го. Передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Украинские службы впихивают клевету о российском народе. Мы обязаны помнить и почитать историческую истину и героическое наследие России, чтобы передавать из поколение в поколение. Кто не знает своего прошлого, никогда не узнает своего будущего», — передает корреспондент агентства слова председателя ветеранской организации ВКР Константина Лихачева.

Во время мероприятия юные патриоты возложили цветы к памятнику «Военного контрразведчика» возле дома офицеров. Также им провели экскурсию по военной технике и экипировке со времен ВОВ.

Ранее URA.RU сообщало, что военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова

Лекция о УДТК в ОДО. Екатеринбург
Екатеринбургские ветераны военной контрразведки рассказали о героизме во времена ВОВ воспитанниками суворовского училища
Фото:

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В Екатеринбурге ветераны военной контрразведки «СМЕРШ» встретились с воспитанниками «Екатеринбургского суворовского военного училища МО РФ» и «Центра мужского воспитания «Батя», показав, деятельность Уральского танкового добровольческого корпуса и 7-го мотобатальона в годы ВОВ 10-го. Передает корреспондент URA.RU с места событий. «Украинские службы впихивают клевету о российском народе. Мы обязаны помнить и почитать историческую истину и героическое наследие России, чтобы передавать из поколение в поколение. Кто не знает своего прошлого, никогда не узнает своего будущего», — передает корреспондент агентства слова председателя ветеранской организации ВКР Константина Лихачева. Во время мероприятия юные патриоты возложили цветы к памятнику «Военного контрразведчика» возле дома офицеров. Также им провели экскурсию по военной технике и экипировке со времен ВОВ. Ранее URA.RU сообщало, что военные железнодорожного соединения Центрального военного округа провели военно-спортивную игру «Зарница» для школьников Екатеринбурга. Ребята соревновались в прохождении полосы препятствий, оказании первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата Калашникова
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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