Мэр Кургана заявила о происшествии в одной их местных квартир
Глава Кургана Елена Ситникова приехала к дому на улице Перова, 18, где произошел «хлопок» из-за газового баллона. Об этом сообщается в официальном telergam-канале Ситниковой.
«2 марта, около 18:00 в одной из квартир дома № 18 по улице Перова произошел хлопок. Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения дома также функционируют в штатном порядке», — пишет в посте мэр Ситникова.
Сообщается, что причиной произошедшего стало «неосторожное обращение с портативным газовым баллоном». Глава Кургана Ситникова также напомнила местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности.
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