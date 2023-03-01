01 марта 2023

Мэр Кургана срочно выехала на место ЧП, связанного с газом. Видео

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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Мэр Кургана заявила о происшествии в одной их местных квартир Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова приехала к дому на улице Перова, 18, где произошел «хлопок» из-за газового баллона. Об этом сообщается в официальном telergam-канале Ситниковой.

«2 марта, около 18:00 в одной из квартир дома № 18 по улице Перова произошел хлопок. Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения дома также функционируют в штатном порядке», — пишет в посте мэр Ситникова.

Сообщается, что причиной произошедшего стало «неосторожное обращение с портативным газовым баллоном». Глава Кургана Ситникова также напомнила местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности.

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Глава Кургана Елена Ситникова приехала к дому на улице Перова, 18, где произошел «хлопок» из-за газового баллона. Об этом сообщается в официальном telergam-канале Ситниковой. «2 марта, около 18:00 в одной из квартир дома № 18 по улице Перова произошел хлопок. Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения дома также функционируют в штатном порядке», — пишет в посте мэр Ситникова. Сообщается, что причиной произошедшего стало «неосторожное обращение с портативным газовым баллоном». Глава Кургана Ситникова также напомнила местным жителям о необходимости соблюдать правила безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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