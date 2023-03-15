Куйвашев почистил предвыборный список мэра Екатеринбурга

15 марта 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Дойдут ли до Евгения Куйвашева другие интересанты — интрига Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Между губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым состоялся разговор, которого несколько месяцев ждала вся политтусовка Екатеринбурга. Накануне перед заседанием областного совбеза Орлов презентовал шефу список из 25 кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму. Один источник URA.RU утверждает, что Куйвашев его согласовал, но с незначительными изменениями — от одной до трех фамилий. Предположительно, из списка пропали политики, ранее работавшие с опальным экс-вице-мэром, бывшим вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. С ним Куйвашев боролся на выборах 2018 года. По словам другого источника, вопросы по нескольким округам после встречи остались. Известно также, что свои варианты губернатору пока (если это вообще возможно) не озвучили другие интересанты — например, спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Фамилии для общегородского списка «Единой России» Куйвашев и Орлов проговаривали, но не предметно, отметил собеседник. Поскольку решено, что партсписки (10 мест в новой гордуме) — зона ответственности вице-губернатора Олега Чемезова.

Между губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым состоялся разговор, которого несколько месяцев ждала вся политтусовка Екатеринбурга. Накануне перед заседанием областного совбеза Орлов презентовал шефу список из 25 кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму. Один источник URA.RU утверждает, что Куйвашев его согласовал, но с незначительными изменениями — от одной до трех фамилий. Предположительно, из списка пропали политики, ранее работавшие с опальным экс-вице-мэром, бывшим вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. С ним Куйвашев боролся на выборах 2018 года. По словам другого источника, вопросы по нескольким округам после встречи остались. Известно также, что свои варианты губернатору пока (если это вообще возможно) не озвучили другие интересанты — например, спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Фамилии для общегородского списка «Единой России» Куйвашев и Орлов проговаривали, но не предметно, отметил собеседник. Поскольку решено, что партсписки (10 мест в новой гордуме) — зона ответственности вице-губернатора Олега Чемезова.