В Тюменских детсадах и школах не хватает поваров

03 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Нехватка сотрудников намечается не только в крупных городах, но и в селях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В школах и детсадах Тюменской области открыто более 40 вакансий на должность повара. Информация об этом размещена на портале «Работа России». «МАДОУ Д/С № 58 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Полный рабочий день. Образование: среднее. Зарплата — от 25 тысяч рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». Чуть больше повару обещают платить в другом тюменском садике. «МАДОУ Д/С № 183 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Должностные обязанности: приготовление блюд для воспитанников различного возраста. Участие в составлении перспективного и ежедневного меню. Дополнительные требования: наличие медкнижки. Зарплата — от 28 тысяч рублей», — говорится в тексте вакансии. Поваров не хватает не только в Тюмени, но и во всем регионе. Так в человеке на эту должность нуждаются в селе Северо-Плетнево и Упорово, в Ялуторовске, Ишиме и других районах. Всего более 40 вакантных мест. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирована нехватка работников детских садов. Так на портале «Работа России» на должность воспитателя было открыто более 130 вакансий.

В школах и детсадах Тюменской области открыто более 40 вакансий на должность повара. Информация об этом размещена на портале «Работа России». «МАДОУ Д/С № 58 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Полный рабочий день. Образование: среднее. Зарплата — от 25 тысяч рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». Чуть больше повару обещают платить в другом тюменском садике. «МАДОУ Д/С № 183 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Должностные обязанности: приготовление блюд для воспитанников различного возраста. Участие в составлении перспективного и ежедневного меню. Дополнительные требования: наличие медкнижки. Зарплата — от 28 тысяч рублей», — говорится в тексте вакансии. Поваров не хватает не только в Тюмени, но и во всем регионе. Так в человеке на эту должность нуждаются в селе Северо-Плетнево и Упорово, в Ялуторовске, Ишиме и других районах. Всего более 40 вакантных мест. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирована нехватка работников детских садов. Так на портале «Работа России» на должность воспитателя было открыто более 130 вакансий.