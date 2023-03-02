02 марта 2023
01 марта 2023

В Тюменских детсадах и школах не хватает поваров

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, столовая
Нехватка сотрудников намечается не только в крупных городах, но и в селях Фото:

В школах и детсадах Тюменской области открыто более 40 вакансий на должность повара. Информация об этом размещена на портале «Работа России».

«МАДОУ Д/С № 58 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Полный рабочий день. Образование: среднее. Зарплата — от 25 тысяч рублей», — указано в реестре портала «Работа в России».

Чуть больше повару обещают платить в другом тюменском садике. «МАДОУ Д/С № 183 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Должностные обязанности: приготовление блюд для воспитанников различного возраста. Участие в составлении перспективного и ежедневного меню. Дополнительные требования: наличие медкнижки. Зарплата — от 28 тысяч рублей», — говорится в тексте вакансии.

Поваров не хватает не только в Тюмени, но и во всем регионе. Так в человеке на эту должность нуждаются в селе Северо-Плетнево и Упорово, в Ялуторовске, Ишиме и других районах. Всего более 40 вакантных мест.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирована нехватка работников детских садов. Так на портале «Работа России» на должность воспитателя было открыто более 130 вакансий.

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В школах и детсадах Тюменской области открыто более 40 вакансий на должность повара. Информация об этом размещена на портале «Работа России». «МАДОУ Д/С № 58 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Полный рабочий день. Образование: среднее. Зарплата — от 25 тысяч рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». Чуть больше повару обещают платить в другом тюменском садике. «МАДОУ Д/С № 183 города Тюмени. Вакансия: повар детского питания. Должностные обязанности: приготовление блюд для воспитанников различного возраста. Участие в составлении перспективного и ежедневного меню. Дополнительные требования: наличие медкнижки. Зарплата — от 28 тысяч рублей», — говорится в тексте вакансии. Поваров не хватает не только в Тюмени, но и во всем регионе. Так в человеке на эту должность нуждаются в селе Северо-Плетнево и Упорово, в Ялуторовске, Ишиме и других районах. Всего более 40 вакантных мест. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области зафиксирована нехватка работников детских садов. Так на портале «Работа России» на должность воспитателя было открыто более 130 вакансий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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