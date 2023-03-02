В Ханты-Мансийске продали все билеты на концерт звезды русского рока Вячеслава Бутусова, основателя групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питера» и «Ордена Славы». Информация об этом опубликована на сайте концертно-театрального комплекса «Югра-Классик».
«В большом зале „Югра-Классик“ зрителей ждет музыкальная история нескольких поколений. 5 марта гости „Югра-Классик“ услышат легендарные песни из новой программы, это будут такие треки, как „Князь Тишины“, „На берегу безымянной реки“, „Последнее письмо“, „Матерь богов“, „Прогулки по воде“, „Скованные одной цепью“ и другие», — сообщается на сайте «Югра-Классик».
Выступление Бутусова и группы «Орден Славы» пройдет в рамках международного кинофестиваля «Дух огня». Концерт начнется в 19:00 пятого марта. Как отмечается на сайте, билеты полностью проданы.
Ранее URA.RU рассказало, что программа кинофестиваля «Дух огня» остается без изменений, несмотря на травму, которую получил президент кинофестиваля сербский режиссер Эмир Кустурица. Он сломал ногу от неудачного падения на льду.
На концерт Вячеслава Бутусова в Ханты-Мансийске проданы все билеты
В Ханты-Мансийске продали все билеты на концерт звезды русского рока Вячеслава Бутусова, основателя групп Nautilus Pompilius, «Ю-Питера» и «Ордена Славы». Информация об этом опубликована на сайте концертно-театрального комплекса «Югра-Классик». «В большом зале „Югра-Классик“ зрителей ждет музыкальная история нескольких поколений. 5 марта гости „Югра-Классик“ услышат легендарные песни из новой программы, это будут такие треки, как „Князь Тишины“, „На берегу безымянной реки“, „Последнее письмо“, „Матерь богов“, „Прогулки по воде“, „Скованные одной цепью“ и другие», — сообщается на сайте «Югра-Классик». Выступление Бутусова и группы «Орден Славы» пройдет в рамках международного кинофестиваля «Дух огня». Концерт начнется в 19:00 пятого марта. Как отмечается на сайте, билеты полностью проданы. Ранее URA.RU рассказало, что программа кинофестиваля «Дух огня» остается без изменений, несмотря на травму, которую получил президент кинофестиваля сербский режиссер Эмир Кустурица. Он сломал ногу от неудачного падения на льду.