В Тюменской области на продажу выставлена база отдыха за пять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За такую же стоимость в Тюмени можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр.
«Продается база отдыха, расположенная на трех земельных участках. В настоящее время не действует, но можно возобновить бизнес. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщает продавец.
База отдыха располагается на участке 13 соток. Рядом есть озеро и лес. Продавец предлагает использовать участок в качестве места для экотуризма.
На площадке Avito за такую же цену можно приобрести квартиру в Восточном районе Тюмени. «Однокомнатная квартира расположена на седьмом этаже. Внутри выполнен современный ремонт. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении.
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