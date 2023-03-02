Базу отдыха в Тюменской области продают по цене однушки. Фото

03 марта 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

База отдыха находится недалеко от озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области на продажу выставлена база отдыха за пять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За такую же стоимость в Тюмени можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. «Продается база отдыха, расположенная на трех земельных участках. В настоящее время не действует, но можно возобновить бизнес. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщает продавец. База отдыха располагается на участке 13 соток. Рядом есть озеро и лес. Продавец предлагает использовать участок в качестве места для экотуризма. На площадке Avito за такую же цену можно приобрести квартиру в Восточном районе Тюмени. «Однокомнатная квартира расположена на седьмом этаже. Внутри выполнен современный ремонт. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении.

В Тюменской области на продажу выставлена база отдыха за пять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За такую же стоимость в Тюмени можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. «Продается база отдыха, расположенная на трех земельных участках. В настоящее время не действует, но можно возобновить бизнес. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщает продавец. База отдыха располагается на участке 13 соток. Рядом есть озеро и лес. Продавец предлагает использовать участок в качестве места для экотуризма. На площадке Avito за такую же цену можно приобрести квартиру в Восточном районе Тюмени. «Однокомнатная квартира расположена на седьмом этаже. Внутри выполнен современный ремонт. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении.