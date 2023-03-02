02 марта 2023
01 марта 2023

Базу отдыха в Тюменской области продают по цене однушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, климат, природа, экология, сезон, домик на озере, акакуль
База отдыха находится недалеко от озера Фото:

В Тюменской области на продажу выставлена база отдыха за пять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За такую же стоимость в Тюмени можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр.

«Продается база отдыха, расположенная на трех земельных участках. В настоящее время не действует, но можно возобновить бизнес. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщает продавец.

База отдыха располагается на участке 13 соток. Рядом есть озеро и лес. Продавец предлагает использовать участок в качестве места для экотуризма.

На площадке Avito за такую же цену можно приобрести квартиру в Восточном районе Тюмени. «Однокомнатная квартира расположена на седьмом этаже. Внутри выполнен современный ремонт. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении.

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В Тюменской области на продажу выставлена база отдыха за пять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За такую же стоимость в Тюмени можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. «Продается база отдыха, расположенная на трех земельных участках. В настоящее время не действует, но можно возобновить бизнес. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщает продавец. База отдыха располагается на участке 13 соток. Рядом есть озеро и лес. Продавец предлагает использовать участок в качестве места для экотуризма. На площадке Avito за такую же цену можно приобрести квартиру в Восточном районе Тюмени. «Однокомнатная квартира расположена на седьмом этаже. Внутри выполнен современный ремонт. Цена — 5 миллионов рублей», — сообщается в опубликованном объявлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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