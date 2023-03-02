Посол России выдвинул условие для возврата к ДСНВ

Посол России Келин: Россия вернется к ДСНВ, если США откажутся от цели стратегически превзойти РФ

03 марта 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Россия вернется в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) при условии, что США изменят цель стратегически превзойти РФ. С таким заявлением выступил российский посол в Великобритании Андрей Келин. «Это возможно (участие РФ в ДВСН — прим. ред.), если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией», — рассказал Келин в интервью телеканалу Аль-Джазира . Ранее Госдума приняла закон о приостановлении Договора между США и Россией. На послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ, который ранее был продлен в 2011 году. Глава США Джо Байден назвал такое решение «большой ошибкой». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что концептуальный подход стран Запада по отношению к России должен измениться. Тогда РФ вернется в ДСНВ.

Россия вернется в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) при условии, что США изменят цель стратегически превзойти РФ. С таким заявлением выступил российский посол в Великобритании Андрей Келин. «Это возможно (участие РФ в ДВСН — прим. ред.), если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией», — рассказал Келин в интервью телеканалу Аль-Джазира. Ранее Госдума приняла закон о приостановлении Договора между США и Россией. На послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ, который ранее был продлен в 2011 году. Глава США Джо Байден назвал такое решение «большой ошибкой». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что концептуальный подход стран Запада по отношению к России должен измениться. Тогда РФ вернется в ДСНВ.