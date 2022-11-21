21 ноября 2022

В Челябинске водитель автобуса устроил смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В обстоятельствах ДТП разбираются органы правопорядка Фото:

В Челябинске водитель автобуса ПАЗ маршрута № 47 на улице Мамина столкнулся с автомобилем ВАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, 37-летний водитель «Жигулей» скончался на месте, а три пассажира госпитализированы.

«Водитель, управляя автобусом ПАЗ, по предварительным данным, выезжая с улицы Мамина на улицу Бажова, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

По данным URA.RU, водитель автобуса выезжал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водительское удостоверение он получил в Киргизии. В 2022 году за нарушение правил дорожного движения пять раз привлекался к административной ответственности.

В момент аварии в автобусе находилось два человека. Никто из них не пострадал. Все пассажиры «Жигулей» получили травмы, и отправились в больницу. Один из мужчин доставлен в медучреждение без сознания с признаками постклинической смерти. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте ДТП
Фото:
Пассажиры отечественной легковушки были доставлены в больницу с разными травмами
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В Челябинске водитель автобуса ПАЗ маршрута № 47 на улице Мамина столкнулся с автомобилем ВАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, 37-летний водитель «Жигулей» скончался на месте, а три пассажира госпитализированы. «Водитель, управляя автобусом ПАЗ, по предварительным данным, выезжая с улицы Мамина на улицу Бажова, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. По данным URA.RU, водитель автобуса выезжал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Водительское удостоверение он получил в Киргизии. В 2022 году за нарушение правил дорожного движения пять раз привлекался к административной ответственности. В момент аварии в автобусе находилось два человека. Никто из них не пострадал. Все пассажиры «Жигулей» получили травмы, и отправились в больницу. Один из мужчин доставлен в медучреждение без сознания с признаками постклинической смерти. Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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