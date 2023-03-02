02 марта 2023

Пермский чиновник отправился в командировку в Донбасс

Глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков поехал в командировку в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, евсюков александр
Евсюков будет работать в Северодонецке до осени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель пермской инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков отправился в командировку в Луганскую народную республику. Там он будет работать замруководителя в мэрии Северодонецка. Об этом сообщает журналист Василий Кучумов в своем telegram-канале «Комиссаръ».

«Глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков покинул Пермь. До осени он будет исполнять обязанности замруководителя в администрации Северодонецка», — сообщает Василий Кучумов в своем telegram-канале со ссылкой на свои источники. Источник в политэлитах URA.RU подтверждает эту информацию. В пресс-службу губернатора Пермского края отправлен запрос.

Это не первый случай, когда пермские высокопоставленные чиновники устраиваются работать в ЛНР. Ранее на должность первого зама главы Северодонецка устроился бывший замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников. Спецоперация на Украине проходит с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. После проведенных референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, территории вошли в состав РФ.

Обновлено в 11:18

В пресс-службе губернатора края подтвердили URA.RU отправку чиновника из правительства в командировку. Собеседник в краевом правительстве сообщил, что Евсюкова действительно отправили в Северодонецк. Там он будет обеспечивать взаимодействие с Пермским краем в рамках текущих задач по восстановлению города. При этом источник в правительстве не подтверждает, что Евсюков командирован в должность зама руководителя местной администрации.

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Руководитель пермской инспекции Госжилнадзора Александр Евсюков отправился в командировку в Луганскую народную республику. Там он будет работать замруководителя в мэрии Северодонецка. Об этом сообщает журналист Василий Кучумов в своем telegram-канале «Комиссаръ». «Глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков покинул Пермь. До осени он будет исполнять обязанности замруководителя в администрации Северодонецка», — сообщает Василий Кучумов в своем telegram-канале со ссылкой на свои источники. Источник в политэлитах URA.RU подтверждает эту информацию. В пресс-службу губернатора Пермского края отправлен запрос. Это не первый случай, когда пермские высокопоставленные чиновники устраиваются работать в ЛНР. Ранее на должность первого зама главы Северодонецка устроился бывший замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников. Спецоперация на Украине проходит с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. После проведенных референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, территории вошли в состав РФ. Обновлено в 11:18 В пресс-службе губернатора края подтвердили URA.RU отправку чиновника из правительства в командировку. Собеседник в краевом правительстве сообщил, что Евсюкова действительно отправили в Северодонецк. Там он будет обеспечивать взаимодействие с Пермским краем в рамках текущих задач по восстановлению города. При этом источник в правительстве не подтверждает, что Евсюков командирован в должность зама руководителя местной администрации.
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