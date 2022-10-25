Пермский замминистра стал вице-мэром в ЛНР. Видео

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Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, крестьянников юрий
Юрий Крестьянников уволился из министерства в сентябре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР. Информация об этом содержится в telegram-канале главы города Николая Моргунова.

«Юрий Юрьевич Крестьянников, первый заместитель главы администрации Северодонецка Луганской народной республики», — говорится в титрах к видео о доставке гуманитарной помощи в город, которое комментирует Крестьянников. Источник в правительстве региона подтвердил URA.RU, что он уволился из минагро в сентябре.

Юрий Крестьянников до 2017 года работал главой Краснокамского района. Потом он трудоустроился заместителем главы Региональной службы по тарифам. В 2020 году Крестьянников занял пост заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Крестьянников выехал в Северодонецк в середине сентября в составе второй партии чиновников. С июля в Северодонецке работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, а также глава инспекции жилнадзора Александр Евсюков. Они вернулись в середине сентября. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Жители освобожденных территорий вошли в состав РФ.

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Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР. Информация об этом содержится в telegram-канале главы города Николая Моргунова. «Юрий Юрьевич Крестьянников, первый заместитель главы администрации Северодонецка Луганской народной республики», — говорится в титрах к видео о доставке гуманитарной помощи в город, которое комментирует Крестьянников. Источник в правительстве региона подтвердил URA.RU, что он уволился из минагро в сентябре. Юрий Крестьянников до 2017 года работал главой Краснокамского района. Потом он трудоустроился заместителем главы Региональной службы по тарифам. В 2020 году Крестьянников занял пост заместителя министра сельского хозяйства. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Крестьянников выехал в Северодонецк в середине сентября в составе второй партии чиновников. С июля в Северодонецке работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, а также глава инспекции жилнадзора Александр Евсюков. Они вернулись в середине сентября. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Жители освобожденных территорий вошли в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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