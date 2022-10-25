Пермский замминистра стал вице-мэром в ЛНР. Видео

25 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Юрий Крестьянников уволился из министерства в сентябре Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР. Информация об этом содержится в telegram-канале главы города Николая Моргунова. «Юрий Юрьевич Крестьянников, первый заместитель главы администрации Северодонецка Луганской народной республики», — говорится в титрах к видео о доставке гуманитарной помощи в город, которое комментирует Крестьянников. Источник в правительстве региона подтвердил URA.RU, что он уволился из минагро в сентябре. Юрий Крестьянников до 2017 года работал главой Краснокамского района. Потом он трудоустроился заместителем главы Региональной службы по тарифам. В 2020 году Крестьянников занял пост заместителя министра сельского хозяйства. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Крестьянников выехал в Северодонецк в середине сентября в составе второй партии чиновников. С июля в Северодонецке работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, а также глава инспекции жилнадзора Александр Евсюков. Они вернулись в середине сентября. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Жители освобожденных территорий вошли в состав РФ.

Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР. Информация об этом содержится в telegram-канале главы города Николая Моргунова. «Юрий Юрьевич Крестьянников, первый заместитель главы администрации Северодонецка Луганской народной республики», — говорится в титрах к видео о доставке гуманитарной помощи в город, которое комментирует Крестьянников. Источник в правительстве региона подтвердил URA.RU, что он уволился из минагро в сентябре. Юрий Крестьянников до 2017 года работал главой Краснокамского района. Потом он трудоустроился заместителем главы Региональной службы по тарифам. В 2020 году Крестьянников занял пост заместителя министра сельского хозяйства. Ранее URA.RU сообщало, что Юрий Крестьянников выехал в Северодонецк в середине сентября в составе второй партии чиновников. С июля в Северодонецке работали вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, а также глава инспекции жилнадзора Александр Евсюков. Они вернулись в середине сентября. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Жители освобожденных территорий вошли в состав РФ.