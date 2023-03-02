В свердловские магазины попало поддельное сливочное масло

В магазинах Свердловской области выявлено введение в реализацию 95 килограммов сливочного масла без ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает прослеживаемость пищевой продукции. Информация об этом появилась на официальном сайте областного центра Россельхознадзора.
«В конце февраля 2023 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области выявлено нарушение в ФГИС «Меркурий» при оформлении уполномоченным лицом ООО «Торговая компания «Урал» ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию. Выявлена реализация 95 килограммов сливочного масла без указания документа, подтверждающего происхождение продукции, которое реализовывалось в социально значимые учреждения субъектов РФ и в торгово-розничные сети региона», — сказано в сообщении.
Уполномоченному лицу ООО «Торговая компания «Урал» приостановлена регистрация в ФГИС «ВетИС» сроком на 10 дней, в адрес хозяйствующего субъекта выписано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований законодательства РФ. Направлены информационные письма получателям молочной продукции для принятия мер.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область привезли 36 тонн мандаринов из Пакистана, зараженных красной померанцевой щитовкой. Это семейство полужесткокрылых насекомых из надсемейства червецов.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.