Марочко заявил о неудачной попытке контратаки Киева в ЛНР

03 марта 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко рассказал о предотвращенной украинской контратаке в ЛНР Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные предотвратили попытку контратаки украинской армии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Противник был вынужден вернуться на старые рубежи. «Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Контратака была проведена силами артиллерийских и мотострелковых подразделений. Ранее в Луганскую народную республику приехали европейские общественники, передает RT. Они возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим». Также они привезли новую канцелярию в местную школу-интернат.

Российские военные предотвратили попытку контратаки украинской армии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Противник был вынужден вернуться на старые рубежи. «Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Контратака была проведена силами артиллерийских и мотострелковых подразделений. Ранее в Луганскую народную республику приехали европейские общественники, передает RT. Они возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим». Также они привезли новую канцелярию в местную школу-интернат.