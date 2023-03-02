02 марта 2023

Марочко заявил о неудачной попытке контратаки Киева в ЛНР

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Андрей Марочко рассказал о предотвращенной украинской контратаке в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные предотвратили попытку контратаки украинской армии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Противник был вынужден вернуться на старые рубежи.

«Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Контратака была проведена силами артиллерийских и мотострелковых подразделений.

Ранее в Луганскую народную республику приехали европейские общественники, передает RT. Они возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим». Также они привезли новую канцелярию в местную школу-интернат.

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Российские военные предотвратили попытку контратаки украинской армии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Противник был вынужден вернуться на старые рубежи. «Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — рассказал Андрей Марочко журналисту РИА Новости. Контратака была проведена силами артиллерийских и мотострелковых подразделений. Ранее в Луганскую народную республику приехали европейские общественники, передает RT. Они возложили цветы к мемориалу «Не забудем, не простим». Также они привезли новую канцелярию в местную школу-интернат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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