Мэрия: миграционный отток на фоне СВО ударил по Екатеринбургу

03 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

За 11 месяцев миграционная убыль составила 4,8 тысячи человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, «создал давление на рынок труда» Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает айтишников и людей рабочих специальностей. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «СВО и мобилизация повлияли на миграционный отток населения, и это создает давление на рынок труда. В то время, когда нужно привлекать людей на предприятия, в экономике формируется дефицит, особенно это касается рабочих специальностей, IT-сферы», — сказал Прядеин. По его словам, за 11 месяцев из Екатеринбурга уехали (и пока не вернулись) 4893 человека. Сейчас мэрия совместно с областным правительством и центром занятости пытается обеспечить кадрами прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса. «И по первым двум месяцам [2023 года] видим, что ситуация улучшается — возвращаются те, кто видит, что причин для беспокойства нет. Многие остались работать на удаленке», — заключил Прядеин. Ранее URA.RU со ссылкой на представителей сервиса HH.ru сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем — больше на все виды профессий. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, «создал давление на рынок труда» Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает айтишников и людей рабочих специальностей. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «СВО и мобилизация повлияли на миграционный отток населения, и это создает давление на рынок труда. В то время, когда нужно привлекать людей на предприятия, в экономике формируется дефицит, особенно это касается рабочих специальностей, IT-сферы», — сказал Прядеин. По его словам, за 11 месяцев из Екатеринбурга уехали (и пока не вернулись) 4893 человека. Сейчас мэрия совместно с областным правительством и центром занятости пытается обеспечить кадрами прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса. «И по первым двум месяцам [2023 года] видим, что ситуация улучшается — возвращаются те, кто видит, что причин для беспокойства нет. Многие остались работать на удаленке», — заключил Прядеин. Ранее URA.RU со ссылкой на представителей сервиса HH.ru сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем — больше на все виды профессий. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе.