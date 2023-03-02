02 марта 2023

Мэрия: миграционный отток на фоне СВО ударил по Екатеринбургу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, чемоданы, вокзал, отъезд, отток населения
За 11 месяцев миграционная убыль составила 4,8 тысячи человека Фото:

Миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, «создал давление на рынок труда» Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает айтишников и людей рабочих специальностей. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.

«СВО и мобилизация повлияли на миграционный отток населения, и это создает давление на рынок труда. В то время, когда нужно привлекать людей на предприятия, в экономике формируется дефицит, особенно это касается рабочих специальностей, IT-сферы», — сказал Прядеин.

По его словам, за 11 месяцев из Екатеринбурга уехали (и пока не вернулись) 4893 человека. Сейчас мэрия совместно с областным правительством и центром занятости пытается обеспечить кадрами прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса. «И по первым двум месяцам [2023 года] видим, что ситуация улучшается — возвращаются те, кто видит, что причин для беспокойства нет. Многие остались работать на удаленке», — заключил Прядеин.

Ранее URA.RU со ссылкой на представителей сервиса HH.ru сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем — больше на все виды профессий. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе.

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Миграционный отток населения, возникший на фоне спецоперации РФ на Украине, «создал давление на рынок труда» Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает айтишников и людей рабочих специальностей. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «СВО и мобилизация повлияли на миграционный отток населения, и это создает давление на рынок труда. В то время, когда нужно привлекать людей на предприятия, в экономике формируется дефицит, особенно это касается рабочих специальностей, IT-сферы», — сказал Прядеин. По его словам, за 11 месяцев из Екатеринбурга уехали (и пока не вернулись) 4893 человека. Сейчас мэрия совместно с областным правительством и центром занятости пытается обеспечить кадрами прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса. «И по первым двум месяцам [2023 года] видим, что ситуация улучшается — возвращаются те, кто видит, что причин для беспокойства нет. Многие остались работать на удаленке», — заключил Прядеин. Ранее URA.RU со ссылкой на представителей сервиса HH.ru сообщало, что в Свердловской области соискателей становится меньше, а количество вакансий с каждым днем — больше на все виды профессий. Особенно заметен дефицит рабочей силы в малом бизнесе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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