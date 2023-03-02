Филиал курганской детской поликлиники переедет в новое здание

С 6 марта еще один филиал детской поликлиники начнет работать в новом здании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане филиал детской поликлиники №8 переезжает в новое здание в 7 микрорайоне поселка Заозерный. Прием пациентов по новому адресу начнется с 6 марта, сообщает медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ).

«С 6 марта 2023 года прием детей педиатрического отделения №8 (2 мкр., д. 21) будет осуществляться по адресу: 7 микрорайон, дом 3. Просим обратить внимание, что остаются без изменений: расписание приемов; номера телефонов регистратуры; номера участков, за которыми закреплены пациенты», — указано в сообщении МИАЦ.

Ранее URA.RU писало, что с января 2023 года для пациентов открыли новое здание Курганской детской поликлиники в 7-м микрорайоне. Планировалось, что в здание переведут два филиала детской поликлиники, расположенных в Заозерном (6-й микрорайон, д. 5а и 2-й микрорайон, д. 21), а также центр медицинской и социальной реабилитации для детей и подростков. Также в новом здании будут работать узкие специалисты, в том числе стоматологи, планируется проведение малоинвазивных операций.