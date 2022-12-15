В курганской поликлинике в Заозерном детям будут лечить зубы и проводить мини-операции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В построенной детской поликлинике в 7-м микрорайоне Заозерного в Кургане будут проводить малоинвазивные операции и лечение зубов. Соответствующую информацию передает журналист URA.RU с осмотра поликлиники.

«Здесь планируется открыть филиал курганской стоматологической поликлиники. Детям будут проводить удаление и лечение зубов. Также здесь появится хирургический дневной стационар, где будут проводить малоинвазивные операции», — рассказывает и. о. главврача курганской детской поликлиники Эдуард Вебер. В здание переедут педиатры, а также узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург и многие другие врачи, которых раньше не было в Заозерном. Часть специалистов переедут из поселка Механический и из поликлиники на ул. Коли Мяготина, при этом в больницах кабинеты закрывать не будут.

В том числе в новой больнице появятся кабинеты для проведения профосмотра, охраны зрения и оториноларинголога. По словам Вебера, для их работы закуплена аппаратура на 25 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что запланированное на 16 декабря открытие поликлиники перенесли на неопределенный срок. На осмотре объекта помимо главы департамента здравоохранения Алексея Сигидаева и замгубернатора по соцполитике Ларисы Кокориной присутствует представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.