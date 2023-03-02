Семейный бизнес мэра Перми потерял позиции в общем рейтинге застройщиков РФ

АО «ПЗСП» опустился в топе российских застройщиков

03 марта 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

ПЗСП остается лидером среди пермских застройщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В топе застройщиков РФ Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) за февраль опустился на две строчки. Гендиректором завода является брат пермского мэра Алексея Демкина Евгений. Рейтинг опубликован на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРС). «ПЗСП, Пермский край — 42-е место в топе застройщиков РФ по объему текущего строительства по данным на 1 марта 2023 года. Минус две строчки в топе. Строится 342 тысячи квадратных метров жилья», — сообщает сайт. По показателям соблюдения сроков ввода жилья компания сохраняет пять баллов из пяти. Предприятие остается лидером по объемам строительства среди пермских застройщиков. Его доля в регионе составляет 21,86%, сейчас возводится семь жилых комплексов. В тройке лучших, помимо ПЗСП, с прошлого месяца остались Группа компаний «ПМД» (ГК «ПМД») — 119 тысяч квадратных метров (доля в Пермском крае 7,63%). Ей с прошлого месяца уступила место Строительная группа «Развитие» (СГ «Развитие») и опустилась на третью строчку. Застройщик возводит 107 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 6,86% доли в регионе.

В топе застройщиков РФ Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) за февраль опустился на две строчки. Гендиректором завода является брат пермского мэра Алексея Демкина Евгений. Рейтинг опубликован на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРС). «ПЗСП, Пермский край — 42-е место в топе застройщиков РФ по объему текущего строительства по данным на 1 марта 2023 года. Минус две строчки в топе. Строится 342 тысячи квадратных метров жилья», — сообщает сайт. По показателям соблюдения сроков ввода жилья компания сохраняет пять баллов из пяти. Предприятие остается лидером по объемам строительства среди пермских застройщиков. Его доля в регионе составляет 21,86%, сейчас возводится семь жилых комплексов. В тройке лучших, помимо ПЗСП, с прошлого месяца остались Группа компаний «ПМД» (ГК «ПМД») — 119 тысяч квадратных метров (доля в Пермском крае 7,63%). Ей с прошлого месяца уступила место Строительная группа «Развитие» (СГ «Развитие») и опустилась на третью строчку. Застройщик возводит 107 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 6,86% доли в регионе.