Семейный бизнес мэра Перми поднялся в топе застройщиков РФ

Пермский завод силикатных панелей поднялся в рейтинге застройщиков РФ

02 февраля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Из тройки лидеров в регионе выбыли СПК и «Девелопмент-Юг» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) поднялся на две строчки в рейтинге российских застройщиков по объему строительства жилья в регионе и вошел в топ-40. Завод возглавляет Евгений Демкин, депутат заксобрания края и брат мэра города — Алексея Демкина. Информация появилась на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРС). «ПЗСП, Пермский край — 40-е место в топе застройщиков РФ по объему текущего строительства по данным на 1 февраля 2023 года. Плюс две строчки в топе. Строится 339,1 тысячи квадратных метров жилья», — сообщает сайт. На данный момент ПЗСП строит 26 жилых комплексов из 330 в регионе. По региону с прошлого месяца ПЗСП остается на первом месте. Второе место по объемам строительства занимает пермская Строительная группа «Развитие» (СГ «Развитие») — 107,4 тысячи квадратных метров жилья, а на третьем месте Группа компаний «ПМД» (ГК «ПМД»), строит 104,6 тысячи квадратных метров. Из тройки лидеров с прошлого месяца в Пермском крае выбыли пермское предприятие «Стройпанелькомплект» (СПК) и краснодарская СИК «Девелопмент-Юг», они опустились на четвертое и пятое места соответственно. Ранее URA.RU писало о том, что крупнейший застройщик Пермского края приобретает жилье для детей-сирот. Компания пермских властей АО «КРПК» закупит в Березниках 10 квартир. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) поднялся на две строчки в рейтинге российских застройщиков по объему строительства жилья в регионе и вошел в топ-40. Завод возглавляет Евгений Демкин, депутат заксобрания края и брат мэра города — Алексея Демкина. Информация появилась на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРС). «ПЗСП, Пермский край — 40-е место в топе застройщиков РФ по объему текущего строительства по данным на 1 февраля 2023 года. Плюс две строчки в топе. Строится 339,1 тысячи квадратных метров жилья», — сообщает сайт. На данный момент ПЗСП строит 26 жилых комплексов из 330 в регионе. По региону с прошлого месяца ПЗСП остается на первом месте. Второе место по объемам строительства занимает пермская Строительная группа «Развитие» (СГ «Развитие») — 107,4 тысячи квадратных метров жилья, а на третьем месте Группа компаний «ПМД» (ГК «ПМД»), строит 104,6 тысячи квадратных метров. Из тройки лидеров с прошлого месяца в Пермском крае выбыли пермское предприятие «Стройпанелькомплект» (СПК) и краснодарская СИК «Девелопмент-Юг», они опустились на четвертое и пятое места соответственно. Ранее URA.RU писало о том, что крупнейший застройщик Пермского края приобретает жилье для детей-сирот. Компания пермских властей АО «КРПК» закупит в Березниках 10 квартир.