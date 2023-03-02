Звезда «Реальных пацанов» в Перми стартует с туром музыкального проекта VAVAN

03 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

VAVAN покоряет страну песнями Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Пермский артист Владимир Селиванов, прославившийся ролью Вована в сериале «Реальные пацаны», даст ряд концертов в России. Свои песни он исполняет в рамках проекта VAVAN, а первое выступление тура состоится в Перми, рассказали в концертном агентстве «ТриГрупп». «14 апреля ждем вас на концерте Владимира Селиванова, известного многим, как Вован из сериала „Реальные пацаны“. Проект артиста VAVAN открывает большое плавание в океан музыки масштабным туром, который охватит множество российских городов», — сообщается на сайте агентства. VAVAN в 2020 году подписал контракт с международным музыкальным лейблом Sony Music Russia. Сингл «#некорона», записанный вместе с Ноггано, завирусилися в Tik Tok, став популярным трендом года. Селиванов также записывал трек вместе с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх». Сегодня он опубликовал премьеру своей новой песни «Бедняк». Российский тур артиста стартует 14 апреля в пермском клубе «Свобода». В течение апреля VAVAN даст концерты в Лысьве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Пермский артист Владимир Селиванов, прославившийся ролью Вована в сериале «Реальные пацаны», даст ряд концертов в России. Свои песни он исполняет в рамках проекта VAVAN, а первое выступление тура состоится в Перми, рассказали в концертном агентстве «ТриГрупп». «14 апреля ждем вас на концерте Владимира Селиванова, известного многим, как Вован из сериала „Реальные пацаны“. Проект артиста VAVAN открывает большое плавание в океан музыки масштабным туром, который охватит множество российских городов», — сообщается на сайте агентства. VAVAN в 2020 году подписал контракт с международным музыкальным лейблом Sony Music Russia. Сингл «#некорона», записанный вместе с Ноггано, завирусилися в Tik Tok, став популярным трендом года. Селиванов также записывал трек вместе с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх». Сегодня он опубликовал премьеру своей новой песни «Бедняк». Российский тур артиста стартует 14 апреля в пермском клубе «Свобода». В течение апреля VAVAN даст концерты в Лысьве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.