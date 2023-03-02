02 марта 2023

Курганские предприниматели и депутат встретились с Матвиенко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко встретилась с женщинами-бизнесменами, в том числе с представительницами Курганской области Фото:

Депутат городской думы Кургана Анастасия Денисенко совместно с несколькими женщинами-предпринимателями посетила встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко накануне праздника 8 Марта. Об этом Денисенко написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Международного женского дня с коллегами из Комитета по развитию женского предпринимательства приняли участие во встрече председателя Совфеда Валентиной Матвиенко», — указано в посте. Матвиенко встречалась с женщинами предпринимателями, участвующими в проекте «Голос женского бизнеса». От Курганской области встрече также были председатель местного отделения «Опоры России» Ольга Лютикова и председатель Комитета Оксана Кострова.

По словам Денисенко, председатель Совфеда обратила внимание, что российские предпринимательницы проявляют активность в таких сложных процессах, как импортозамещение и внедрение новых технологий в медицине и фармацевтике. Также женщины-бизнесмены помогают сохранять устойчивость экономики России, создают новые рабочие места и внедряют инновации в соцсферу, отмечает Матвиенко.

Оксана Кострова (вторая слева), Ольга Лютикова (в центре) и Анастасия Денисенко (первая справа) встретились с Валентиной Матвиенко перед 8 Марта
В преддверии праздника предпринимательницам вручили букеты тюльпанов

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Депутат городской думы Кургана Анастасия Денисенко совместно с несколькими женщинами-предпринимателями посетила встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко накануне праздника 8 Марта. Об этом Денисенко написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии Международного женского дня с коллегами из Комитета по развитию женского предпринимательства приняли участие во встрече председателя Совфеда Валентиной Матвиенко», — указано в посте. Матвиенко встречалась с женщинами предпринимателями, участвующими в проекте «Голос женского бизнеса». От Курганской области встрече также были председатель местного отделения «Опоры России» Ольга Лютикова и председатель Комитета Оксана Кострова. По словам Денисенко, председатель Совфеда обратила внимание, что российские предпринимательницы проявляют активность в таких сложных процессах, как импортозамещение и внедрение новых технологий в медицине и фармацевтике. Также женщины-бизнесмены помогают сохранять устойчивость экономики России, создают новые рабочие места и внедряют инновации в соцсферу, отмечает Матвиенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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