Курганские предприниматели и депутат встретились с Матвиенко. Фото

03 марта 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко встретилась с женщинами-бизнесменами, в том числе с представительницами Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат городской думы Кургана Анастасия Денисенко совместно с несколькими женщинами-предпринимателями посетила встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко накануне праздника 8 Марта. Об этом Денисенко написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии Международного женского дня с коллегами из Комитета по развитию женского предпринимательства приняли участие во встрече председателя Совфеда Валентиной Матвиенко», — указано в посте. Матвиенко встречалась с женщинами предпринимателями, участвующими в проекте «Голос женского бизнеса». От Курганской области встрече также были председатель местного отделения «Опоры России» Ольга Лютикова и председатель Комитета Оксана Кострова. По словам Денисенко, председатель Совфеда обратила внимание, что российские предпринимательницы проявляют активность в таких сложных процессах, как импортозамещение и внедрение новых технологий в медицине и фармацевтике. Также женщины-бизнесмены помогают сохранять устойчивость экономики России, создают новые рабочие места и внедряют инновации в соцсферу, отмечает Матвиенко. Оксана Кострова (вторая слева), Ольга Лютикова (в центре) и Анастасия Денисенко (первая справа) встретились с Валентиной Матвиенко перед 8 Марта фото: Анастасия Денисенко, соцсеть «ВКонтакте» В преддверии праздника предпринимательницам вручили букеты тюльпанов фото: Анастасия Денисенко, соцсеть «ВКонтакте»

Депутат городской думы Кургана Анастасия Денисенко совместно с несколькими женщинами-предпринимателями посетила встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко накануне праздника 8 Марта. Об этом Денисенко написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В преддверии Международного женского дня с коллегами из Комитета по развитию женского предпринимательства приняли участие во встрече председателя Совфеда Валентиной Матвиенко», — указано в посте. Матвиенко встречалась с женщинами предпринимателями, участвующими в проекте «Голос женского бизнеса». От Курганской области встрече также были председатель местного отделения «Опоры России» Ольга Лютикова и председатель Комитета Оксана Кострова. По словам Денисенко, председатель Совфеда обратила внимание, что российские предпринимательницы проявляют активность в таких сложных процессах, как импортозамещение и внедрение новых технологий в медицине и фармацевтике. Также женщины-бизнесмены помогают сохранять устойчивость экономики России, создают новые рабочие места и внедряют инновации в соцсферу, отмечает Матвиенко.