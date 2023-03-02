Челябинка заплатила 150 тысяч рублей за чужие штрафы ГИБДД

Жительница Коркинского района Челябинской области погасила более 80 штрафов ГИБДД, заплатив около 150 тысяч рублей. О том, что штрафы на ее машины приходили из-за нарушений родственников, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону.
«Владелицу трех автомобилей вычеркнули из должников после полного погашения более 80 штрафов ГИБДД. Вместе с исполнительским сбором ей пришлось выплатить порядка 150 тысяч рублей. Она являлась собственницей Volkswagen Passat, Daewoo Nexia, ВАЗ 2114, но активно их эксплуатируют другие члены семьи», — уточнили URA.RU в ведомстве
После многочисленных уведомлений от ГИБДД женщина решила зарегистрировать машины на тех, кто ими пользуется. Из-за штрафов автомобили нельзя было переписать. Хозяйка транспорта оплатила чужие нарушения и запрет на перерегистрацию автомобилей сняли.
Как отметили в ведомстве, в последнее время штрафы стали приходить на нескольких однофамильцев женщины. На машины вновь наложен запрет регистрационных действий, а сотрудниками ФССП ведутся исполнительные производства.
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