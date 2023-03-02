02 марта 2023

Челябинка заплатила 150 тысяч рублей за чужие штрафы ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп, гибдд
Вместе с исполнительным сбором челябинка выплатила около 150 тысяч рублей Фото:

Жительница Коркинского района Челябинской области погасила более 80 штрафов ГИБДД, заплатив около 150 тысяч рублей. О том, что штрафы на ее машины приходили из-за нарушений родственников, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

«Владелицу трех автомобилей вычеркнули из должников после полного погашения более 80 штрафов ГИБДД. Вместе с исполнительским сбором ей пришлось выплатить порядка 150 тысяч рублей. Она являлась собственницей Volkswagen Passat, Daewoo Nexia, ВАЗ 2114, но активно их эксплуатируют другие члены семьи», — уточнили URA.RU в ведомстве

После многочисленных уведомлений от ГИБДД женщина решила зарегистрировать машины на тех, кто ими пользуется. Из-за штрафов автомобили нельзя было переписать. Хозяйка транспорта оплатила чужие нарушения и запрет на перерегистрацию автомобилей сняли.

Как отметили в ведомстве, в последнее время штрафы стали приходить на нескольких однофамильцев женщины. На машины вновь наложен запрет регистрационных действий, а сотрудниками ФССП ведутся исполнительные производства.

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Жительница Коркинского района Челябинской области погасила более 80 штрафов ГИБДД, заплатив около 150 тысяч рублей. О том, что штрафы на ее машины приходили из-за нарушений родственников, URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «Владелицу трех автомобилей вычеркнули из должников после полного погашения более 80 штрафов ГИБДД. Вместе с исполнительским сбором ей пришлось выплатить порядка 150 тысяч рублей. Она являлась собственницей Volkswagen Passat, Daewoo Nexia, ВАЗ 2114, но активно их эксплуатируют другие члены семьи», — уточнили URA.RU в ведомстве После многочисленных уведомлений от ГИБДД женщина решила зарегистрировать машины на тех, кто ими пользуется. Из-за штрафов автомобили нельзя было переписать. Хозяйка транспорта оплатила чужие нарушения и запрет на перерегистрацию автомобилей сняли. Как отметили в ведомстве, в последнее время штрафы стали приходить на нескольких однофамильцев женщины. На машины вновь наложен запрет регистрационных действий, а сотрудниками ФССП ведутся исполнительные производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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