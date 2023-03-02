Мэр из ЯНАО избавится от ставленника депутата, с которым у него конфликт. Инсайд

03 марта 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Отставка замгубернатора повлияет на кадровые решения в мэрии Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Заместителю главы Ноябрьска (ЯНАО) по соцвопросам Наталье Филонец предрекают отставку. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, Филонец, которую на этот пост поставила конфликтующая с мэром Романовым депутат заксобрания Надежда Гудкова, уйдет вслед за замгубернатора Татьяной Бучковой. «Скоро Алексей Романов сменит замглавы по соцвопросам Филонец, которую на эту должность продвинули с подачи Гудковой. Когда Бучкову уберут, то вся ее структура, созданная в Ноябрьске, посыплется», — сообщил агентству источник. По словам собеседника, у Романова с Гудковой конфликты с тех пор, как она занимала пост замглавы в Ноябрьске, куда ее определила Татьяна Бучкова. «Гудкова своими действиями внесла очень много негатива в социальной сфере и дестабилизировала в городе политическую жизнь. Поэтому Романов ее убрал, а Бучкова забрала ее в депутаты заксобрания», — добавил источник. Инсайдер отмечает: несмотря на то, что Гудкова ушла из администрации, она все также влияла на кадровые перестановки там. «Все назначения Гудковой и Филонец шли вразрез с мнением Романова», — сообщил источник. К работе Филонец, говорит собеседник, у горожан тоже есть много вопросов. «Она много лет была директором департамента культуры, при этом практически все объекты культуры находятся в плачевном состоянии», — добавил он. В пресс-службе администрации Ноябрьска агентству сообщили, что не имеют информации по отставке замглавы Филонец. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может потерять пост замгубернатора ЯНАО. По информации источников агентства, власти не довольны работой в сферах, курируемых чиновницей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместителю главы Ноябрьска (ЯНАО) по соцвопросам Наталье Филонец предрекают отставку. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте города, Филонец, которую на этот пост поставила конфликтующая с мэром Романовым депутат заксобрания Надежда Гудкова, уйдет вслед за замгубернатора Татьяной Бучковой. «Скоро Алексей Романов сменит замглавы по соцвопросам Филонец, которую на эту должность продвинули с подачи Гудковой. Когда Бучкову уберут, то вся ее структура, созданная в Ноябрьске, посыплется», — сообщил агентству источник. По словам собеседника, у Романова с Гудковой конфликты с тех пор, как она занимала пост замглавы в Ноябрьске, куда ее определила Татьяна Бучкова. «Гудкова своими действиями внесла очень много негатива в социальной сфере и дестабилизировала в городе политическую жизнь. Поэтому Романов ее убрал, а Бучкова забрала ее в депутаты заксобрания», — добавил источник. Инсайдер отмечает: несмотря на то, что Гудкова ушла из администрации, она все также влияла на кадровые перестановки там. «Все назначения Гудковой и Филонец шли вразрез с мнением Романова», — сообщил источник. К работе Филонец, говорит собеседник, у горожан тоже есть много вопросов. «Она много лет была директором департамента культуры, при этом практически все объекты культуры находятся в плачевном состоянии», — добавил он. В пресс-службе администрации Ноябрьска агентству сообщили, что не имеют информации по отставке замглавы Филонец. Ранее URA.RU сообщало, что Татьяна Бучкова может потерять пост замгубернатора ЯНАО. По информации источников агентства, власти не довольны работой в сферах, курируемых чиновницей.