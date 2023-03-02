Жители Нижневартовска прислали больше ста жалоб на уборку снега

03 марта 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Вартовчане массово обращаются по поводу уборки снега Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске за первые два дня марта системой «Инцидент Менеджмент» зафиксировано более сотни обращений от горожан по поводу уборки дворов от снега. Данные приводит пресс-служба городской администрации. «За два дня поступило около 100 сообщений (в части уборки дворов от снега). Уборка от снега улично-дорожной сети ведется в режиме нон-стоп, работа осложняется из-за непрекращающихся осадков, там, где убрали снег, через несколько часов вновь требуется очистка», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». За первые два дня весны в Нижневартовске выпала половина месячной нормы осадков, то есть около 75 миллиметров. Всего за зимний период в городе вывезено на полигоны 950 тысяч кубометров снега, что на 100 кубометров больше, чем за аналогичный период зимы 2021—2022 годов. Ранее URA.RU рассказало, что жители поселка Беловежский жаловались на отсутствие уборки снега. Власти Нижневартовска ответили корреспонденту агентства, что снег в поселке убирается по мере необходимости и после выпадения осадков.

В Нижневартовске за первые два дня марта системой «Инцидент Менеджмент» зафиксировано более сотни обращений от горожан по поводу уборки дворов от снега. Данные приводит пресс-служба городской администрации. «За два дня поступило около 100 сообщений (в части уборки дворов от снега). Уборка от снега улично-дорожной сети ведется в режиме нон-стоп, работа осложняется из-за непрекращающихся осадков, там, где убрали снег, через несколько часов вновь требуется очистка», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале «Нижневартовск | Официально». За первые два дня весны в Нижневартовске выпала половина месячной нормы осадков, то есть около 75 миллиметров. Всего за зимний период в городе вывезено на полигоны 950 тысяч кубометров снега, что на 100 кубометров больше, чем за аналогичный период зимы 2021—2022 годов. Ранее URA.RU рассказало, что жители поселка Беловежский жаловались на отсутствие уборки снега. Власти Нижневартовска ответили корреспонденту агентства, что снег в поселке убирается по мере необходимости и после выпадения осадков.